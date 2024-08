Rudern bei den Paralympics Marcus Klemp muss im Einer in den Hoffnungslauf Stand: 30.08.2024 10:58 Uhr

Der Rostocker Marcus Klemp hat einen mäßigen Start in die Ruder-Wettbewerbe hingelegt. In seinem Einer-Vorlauf wurde er Vierter und muss in den Hoffnungslauf.

Klemp war auf der 2000-m-Strecke im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne am Freitag (30.08.2024) schlecht vom Start weggekommen und schaffte es nicht, mit seiner wie gewohnt ruhigen Schlag-Frequenz noch entscheidend nach vorne zu kommen. In 9:26,88 Minuten belegte er Rang vier in seinem Lauf. Im Hoffnungslauf am Samstag (31.08.2024) hat er aber noch die Chance, das Finale in der Startklase PR1 zu erreichen.

Der 42-Jährige Klemp, Regierungsobersekretär bei der Bundeswehr, hatte in dieser Saison Anlaufschwierigkeiten. Nach einer Corona-Infektion zu Ostern brach er sich zwei Rippen. Bei der EM wurde er Sechster, beim Weltcup in Poznan vor den Paralympics zeigte die Formkurve mit Rang vier wieder deutlich nach oben.

Wetter-Kapriolen - deutsche Mixed-Boote in Warteschleife

Nach den Einer-Vorläufen mussten alle Boote vom Wasser. Die Wettkämpfe wurden wegen eines Gewitters unterbrochen. Auch die deutschen Mixed-Bote mit Hermine Krumbein/Jan Helmich (PR3) und der Vierer (PR3) mit Susanne Lackner, Valentin Luz, Marc Lembeck, Kathrin Marchand und Steuerfrau Inga Thöne hängen in der Warteschleife.

Dritter Paralympics-Start für Klemp

Klemp, der wegen einer Cerebralparese motorisch eingeschränkt ist, nimmt bereits zum dritten Mal an Paralympics teil. In Tokio hatte der Athlet vom Olympischen Ruderclub Rostock im B-Finale den zweiten Platz und damit in der Gesamtwertung Rang acht belegt.

Die beste Zeit in den beiden Vorläufen von Paris lieferte der Brite Benjamin Pritchard ab (8:51,26) vor Roman Poljanskyj (9:04,88). Der Ukrainer ist Welt- und Europameister und schickt sich an, in Paris seinen dritten Paralympics-Sieg nach Rio und Tokio einzufahren - es wäre das perfekte Geschenk zu seinem 38. Geburtstag am Sonntag.

Top-Favoritin Roekkum muss in den Hoffnungslauf

Im Einer der Frauen gab es eine kleine Überraschung. Top-Favoritin und Tokio-Siegerin Birgit Lovise Roekkum aus Norwegen verpasste den direkten Einzug ins Finale als Zweite hinter der Ukrainerin Anna Sheremet und muss einen Umweg über den Hoffnungslauf nehmen. Die beste Zeit legte Moran Samuel aus Israel vor (9:58,02).

Hoffnungsläufe am Samstag, Finals am Sonntag

Das Rudern bei den Paralympics soll an drei Tagen durchgezogen werden. Nach den Vorläufen werden am Samstag (31.08.2024) die Hoffnungsrunden ausgetragen. Am Sonntag (01.09.2024) geht es dann um die Medaillen. Bei den Spielen in Tokio hatte es keine Medaillen für den Deutschen Ruderverband gegeben.