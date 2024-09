Leichtathletik bei den Paralympics Marcel Böttger zieht ins 100-Meter-Halbfinale ein Stand: 04.09.2024 11:10 Uhr

Der deutsche Para-Sprinter Marcel Böttger steht im Halbfinale über 100 m. Am Mittwochvormittag findet noch eine Kugelstoß-Entscheidung statt.

Der deutsche Sprinter Marcel Böttger steht im 100-Meter-Halbfinale der Klasse T11. In seinem Vorlauf am Mittwoch (04.09.2024) wurde der 31-Jährige mit seinem Guide Alexander Kosenkow Zweiter in der Zeit von 11,34 Sekunden. Das Halbfinale findet am Abend statt, der Endlauf ist für Donnerstag (05.09.2024, 19.08 Uhr) terminiert.

Die beste Vorlaufzeit sprintete der Grieche Athanasios Ghavelas, der 11,16 Sekunden benötigte. Böttger, der WM-Siebte von 2023, hatte insgesamt die fünftbeste Zeit. Von seiner persönlichen Bestzeit von 11,22 Sekunden war Böttger noch zwölf Hundertstelsekunden entfernt. Bei den Paralympics 2021 war Böttger über 100 Meter in der Klasse T12 disqualifiziert worden.

Am Vormittag noch Vaske und Nicoleitzik am Start

Am Vormittag finden noch eine Medaillenentscheidung und ein Vorlauf mit deutscher Beteiligung statt. Im Kugelstoß-Finale der Klasse F46 hat Kim Marie Vaske im Feld der 15 Teilnehmerinnen nur Außenseiterchancen. Die 19-Jährige geht mit der zehntbesten Saisonbestleistung im Feld an den Start.

Außerdem peilt Nicole Nicoleitzik über 100 Meter in der Klasse T36 eine Finalteilnahme an. Die 29-Jährige wurde auf dieser Distanz bei der WM 2023 Dritte.