Rollstuhl-Tennis bei den Paralympics Katharina Krüger kann Favoritin de Groot nicht stoppen Stand: 31.08.2024 13:18 Uhr

Für die Rollstuhl-Tennispielerin Katharina Krüger ist der Wettbewerb bei den Paralympics in Paris bereits beendet. Diede de Groot, die Top-Favoritin auf Gold, ist beim 1:6 und 0:6 eine Nummer zu groß.

Krüger startete konzentriert und nahm der Niederländerin direkt das erste Aufschlagsspiel ab. De Groot konterte mit einem Re-Break, gewann zunehmend an Sicherheit in ihrem Spiel und setzte sich auf 3:1 ab. Krüger versuchte dagegenzuhalten und selbst Druck aufzubauen, doch de Groot hatte zumeist eine Antwort parat. Nach 24 Minuten ging der erste Satz mit 6:1 an die Favoritin.

Auch im zweiten Durchgang hielt Krüger zunächst gut dagegen, doch de Groot spielte ihre ganze Klasse aus. Den ersten Matchball konnte Krüger mit einer sehenswerten Rückhand noch abwehren. Kurz darauf musste sie ihrer Gegnerin aber zum Sieg gratulieren

Krüger in Paris nur im Einzel dabei

Krüger hatte bei der Auslosung die schwerstmögliche Gegnerin direkt zum Auftakt des Rollstuhl-Tennis-Turniers erwischt. Die 27-jährige de Groot gewann zuletzt bei den Paralympics 2021 in Tokio sowohl im Einzel als auch im Doppel Gold. Sie ist mit 23 Titeln bei Grand-Slam-Turnieren Rekordsiegerin, hat die vergangenen 15 Major-Turniere allesamt gewonnen. Zwischen Januar 2021 und Mai 2024 blieb sie in mehr als 140 Spielen in Serie ungeschlagen.

Krüger ist aktuell Weltranglisten-34. und stand in Grand-Slam-Turnieren bereits im Halbfinale - allerdings in ihrer Paradedisziplin, dem Doppel. Für die Paralympics 2024 schaffte sie nur als Einzelspielerin die Qualifikation. Die anderen Deutschen, Britta Wend, Toni Dittmar, Marcus Laudan und Max Laudan, konnten das Paris-Ticket nicht lösen.