Para-Judo in Paris Deutsches Judoka-Duo scheitert an Mitfavoriten

Zum Auftakt des zweiten Tags der Judo-Wettbewerbe in Paris haben Nikolai Kornhaß und Ramona Brussig niciht überraschen können. Für das deutsche Duo kam gegen Mitfavoriten das Aus.

Der Mannheimer Kornhaß unterlag in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm dem stark eingeschätzten Usbeken Uchkun Kuranbaev. Es war das Duell des Dritten von Rio 2016 gegen den Sieger von 2021 in der Klasse J1 der Seheingeschränkten. Kuranbaev gewann in Tokio allerdings in der Klasse bis 66 kg. Weil Klassen zusammengelegt worden sind, musste der Usbeke in Paris in der Kategorie bis 73 kg antreten.

Der wegen Verletzungen erst auf den letzten Drücker qualifizierte Kornhaß hielt zunächst gut mit, kassierte dann aber zweimal die Strafen Shido und damit Gelb. Nach zwei Waza-aris, die zum Ippon führen, war der Kampf für den Lehrer nach 2:48 Minuten beendet.

Sechste Paralympics für Ramona Brussig vorbei

Routinier Ramona Brussig musste bei ihrer schon sechsten Paralympics-Teilnahme gegen die Weltmeisterin von 2023, die Türkin Dondu Yesilyurt, ran. Yesilyurt peilt Gold an. Die 47-Jährige Brussig, die auch schon zweimal Gold in ihrer ruhmreichen Karriere gewann, lag nach 35 Sekunden durch Waza-ari hinten. Ein Armhebel zwang die Schwerinerin dann nach 2:23 Minuten zur Aufgabe.

Lennart Sass letzter Deutscher am Freitag

Damit ist heute nur noch ein Deutscher in der Champ-de-Mars-Arena dabei: heute noch gefragt: Nach einem Freilos steht der Kieler Lennart Sass bereits im Viertelfinale. Sein Gegner wird noch ermittelt.