Goalball bei den Paralympics Japan ereicht erstmals Endspiel - Israel im Frauenfinale gegen Türkei Stand: 04.09.2024 19:36 Uhr

Japans Goalball-Männer stehen erstmals in einem paralympischen Finale. Der World Games Sieger von 2023 setzte sich im Halbfinale am Mittwoch (04.09.2024) deutlich gegen China durch. Im Finale treffen die Asiaten auf die Ukraine. Das Endspiel des Frauen-Wettbewerbs bestreiten die Teams aus der Türkei und Israel.

Im Männer-Halbfinale kontrollierten die Japaner von Beginn an die Partie und konnten sich nach einem zwischenzeitlichen 1:1 auf 7:1 absetzen. Die Chinesen, Silbermedaillengewinner von Tokio, erzielten im ersten Durchgang nur noch einen weiteren Treffer durch Mingyuan Yang. Japan entschied den ersten Spielabschnitt mit 8:2 deutlich für sich. Koji Miyajiki erzielte fünf Treffer für die Japaner.

Auch im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild: Japan kontrollierte die Begegnung und baute den Vorsprung weiter aus, allerdings mit weniger Toren als noch im ersten Spielabschnitt. Am Ende hieß es 13:5. Alle fünf japanischen Treffer in Hälfte zwei erzielte Kazuya Kaneko, vier davon waren Penaltys. Im zweiten Halbfinale setzten sich die Ukrainer mit 6:4 gegen Brasilien durch. Mit dem Finale zwischen der Ukraine und Japan am Donnerstag (05.09.2024, 19.30 Uhr) enden die Goalball-Wettbewerbe in Paris nach acht Tagen.

Frauen-Finale: Türkei trifft auf Israel

Im zweiten Frauen-Halbfinale zwischen der Türkei und Brasilien wurde der Endspielgegner für die Israelinnen ermittelt. In einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte zunächst keines der beiden Teams einen Treffer erzielen. Gul Guler bach nach knapp zweieinhalb Minuten den Bann und brachte die Türkei mit 1:0 in Führung. Die Goldmedaillengewinnerinnen von Tokio konnten innerhalb von 40 Sekunden nachlegen. Brasilien vergab danach zunächst die Chance per Penalty auf 1:2 zu verkürzen. Später gelang Jessica Vitorino aber ein Treffer aus dem Spiel heraus. Sevda Altunoluk erhöhte für die Türkei zum 3:1-Pausenstand.

Auch der zweite Spielabschnitt war ausgeglichen. Gut vier Minuten vor Ende der Partie hielten sich die Brasilianerinnen dank eines gehaltenen Penaltys im Spiel. Tore erzielte aber keine der beiden Mannschaften mehr. Das Finale zwischen Israel und der Türkei beginnt am Donnerstag um 17.45 Uhr.

Deutsche Teams nicht in Paris dabei

Die beiden deutschen Teams hatten die Paralympics verpasst. Bei der EM in Montenegro 2023 wäre der Titel notwendig gewesen. Sowohl die Männer als auch die Frauen schieden jedoch im Viertelfinale aus.

Vor drei Jahren in Tokio waren die Männer noch dabei und mussten nach der Vorrunde die Segel streichen.