Kein Happy End im Badminton Hellmann/Wandschneider und Adam verabschieden sich mit Niederlagen Stand: 31.08.2024 11:50 Uhr

Das Deutsche Badminton-Doppel Rick Hellmann/Thomas Wandschneider hat auch das letzte Gruppenspiel verloren. Im Einzel ist Marcel Adam ausgeschieden.

Nach zwei deutlichen Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen gegen China und Japan stand das Vorrunden-Aus für das deutsche Badminton-Doppel Rick Hellmann/Thomas Wandschneider bereits vor dem abschließenden Match fest. In einer sehr sehenswerten Partie gegen Azwan Noor Bin Noorlan und Muhammad Ikhwan Ramili aus Malaysia verpassten die Deutschen mit 0:2 (19:21, 17:21) das Happy End.

Das Duo kam gut rein in den ersten Satz und ging früh mit 3:0 in Führung. Doch die Malaysier ließen sich davon nicht verunsichern, brachten viele Bälle auf Wandschneider und erspielten sich eine kurzzeitge Zwei-Punkte-Führung (7:5). Es entwickelte sich eine sehr ausgeglichene Partie mit gutklassigen Ballwechseln in der gut gefüllten Arena Porte de la Chapelle.

Erster Satz geht knapp an Malaysia

Beim Stand von 15:17 konnten das deutsche Duo zwar vier Punkte in Folge erzielen, verpasste es dann aber en Satz für sich zu entscheiden. So mussten Hellmann/Wandschneider eine Vier-Punkte-Serie der Malaysier hinnehmen und verloren den ersten Durchgang noch mit 19:21.

Auch in der Anfangsphase des zweiten Satzes konnte die Deutschen zuverlässig Punkten und gingen mit 5:2 in Führung. Die Malaysier konterten mit einer Vier-Punkte-Serie und spielte sich bis zur Mitte des zweiten Satzes einen knappen Vorsprung heraus (11:10).

Ein sehenswerter Drop von Thomas Wandschneider brachte die Deutschen wenig später wieder in Front (14:12). Allerdings währte die Führung nur kurz, denn die Malaysier erspielten sich einen Drei-Punkte-Vorsprung (18:15) und wenig später auch drei Matchbälle (20:17), von denen sie den ersten direkt nutzten.

Marcel Adam verliert im Einzel deutlich und scheidet aus

Im letzten Gruppenspiel musste Marcel Adam gegen den Weltranglisten-Dritten Fredy Setiawan antreten. "Um den zu schlagen brauche ich einen absoluten Sahnetag", sagte der Deutsche vor der Partie. Der Indonesier war am Ende deutlich überlegen.

Marcel Adam sah sich gegen den Indonesier von Anfang an stark unter Druck und lag schnell mit 1:7 in Rückstand. Bis zur Mitte des ersten Durchgangs wuchs der Rückstand weiter an (3:11). Auch nach der kurzen Pause wurde es für den 29-jährigen Deutschen nicht besser. Setiawan konnte sich immer weiter absetzen (18:4). Nach gerade einmal neun Spielminuten ging der erste Satz an den Indonesier (21:4)

Der Beginn des zweiten Satzes lief für Adam deutlich besser. Er konnte Setiawan ein ums andere mal unter Druck setzen, sichere Punkte erzielen und ging sogar mit 7:5 in Führung. Nun war es eine ausgeglichene Partie ehe sich der Indonesier nach der kurzen Satzpause wieder einen kleinen Vorsprung erarbeiten konnte (15:12). Adam wirkte in dieser Phase nicht ganz so konzentriert, wie zu Anfang des Satzes und verlor schließlich, ohne große Gegenwehr auch den zweiten Durchgang mit 15:21.