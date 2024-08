Para-Radsport-Bahn Hausberger und Senska fahren auf Bahnrad-Oval um Bronze Stand: 29.08.2024 14:56 Uhr

Ein deutsches Bahnrad-Duo hat am Donnerstagnachmittag (29.08.2024) bei den Paralympics in Paris Chancen auf den Gewinn von Bronzemedaillen: Maike Hausberger und Pierre Senska erreichten die "kleinen Finals" in der 3000-m-Einzelverfolgung. Thomas Ulbricht schied mit seinem Guide Robert Förstemann über 4000 m nach schwacher Leistung aus.

Hausberger hatte zwischenzeitlich sogar den Weltrekord für die Klasse C2 inne: In ihrem Vorlauf der zusammen startenden Klassen C1 bis C3 fuhr die halbseitig gelähmte 29-Jährige in 3:49,444 Min. ins Ziel. Die alte Bestmarke hatte Daphne Schrager gehalten (3:51,721). Im letzten Vorlauf schlug die Britin aber umgehend zurück: In 3:45,133 Min. holte sie sich den Rekord zurück. Schnellste im Vorlauf war Xiaomei Wang aus China, die in 3:44,660 Min. einen Weltrekord für die Klasse C3 aufstellte.

Wang und Schrager fahren am Nachmittag (16.41 Uhr) um Gold, Hausberger trifft im Rennen um Bronze (16.24 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) auf die Schweizerin Flurina Rigling, die in 3:50,347 Min. nur wenig langsamer war als die gebürtige Trierin. "Egal, wie lange er gehalten hat: Weltrekord zu fahren ist etwas besonderes, das macht mich einfach unglaublich stolz", sagte Hausberger nach der Qualifikation im Sportschau-Interview. 2012 und 2016 war sie bei den Paralympics als Leichtathletin gestartet, danach kam sie über den Para-Triathlon zum Bahnradsport.

Senska vor dem Rennen um Bronze entspannt

Der 36-jährige gebürtige Berliner Senska startete auf dem Bahnrad-Oval im National Velodrome im letzten Vorlauf - und der hatte es in sich. Derr Chinese Zhangyu Li war für den Deutschen eine Nummer zu schnell unterwegs, in 3:31,338 Min. fuhr er bei seinem Weltrekord im Schnitt über 50 km/h. Senska, der von Li überrundet wurde, erreichte in der Klasse C1 in 3:45,973 Min. die viertschnellste Zeit der insgesamt sieben Konkurrenten.

Am Nachmittag (16.07 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) fährt Senska gegen den Spanier Ricardo Ten Argiles um Bronze. Der Südeuropäer war im Vorlauf (3:43,765) etwa zwei Sekunden schneller als der Deutsche. "Ich bin mega zufrieden mit meiner Zeit. Im kleinen Finale habe ich nichts zu verlieren. Entweder es klappt - oder es klappt nicht. Ich könnte auch mit Platz vier gut leben", sagte Senska im Sportschau-Interview. Er hat von Geburt an Muskelschwund an den Unterschenkeln und als Folge davon versteifte Fußgelenke. 2008 startete er im Straßenradrennen bei den Paralympics in Peking, 2021 in Tokio auf der Bahn.

Für Li scheint Gold im Finale (16.15 Uhr) nur noch Formsache zu sein: Sein Landsmann Weicong Liang (3:42,468) war in der Qualifikation mehr als zehn Sekunden langsamer und dürfte im Rennen um den Sieg chancenlos sein.

Ulbricht/Förstemann weit weg von den Top-4

Der sehbehinderte Vize-Weltmeister Ulbricht war mit großen Hoffnungen in Paris an den Start gegangen. Noch als Leichtathletik hatte er 2008 in Peking Paralympics-Silber im Fünfkampf und 2016 in Rio Bronze über 100 m gewonnen. Nun wollte der 39-Jährige auch als Bahnradsportler um die Medaillen mitfahren. Das aber misslang: In der 4000-m-Verfolgung musste er sich zusammen mit seinem Guide Robert Förstemann in der Qualifikation deutlich geschlagen geben. Eine Zeit von 5:21,994 Min. reichte im großen Starterfeld mit 16 Tandem-Teams am Ende nur zu Rang neun. Für den Einzug ins kleine Finale um Bronze hätten Ulbricht/Förstemann mehr als 70 (!) Sekunden schneller sein müssen. Der Niederländer Tristan Bangma fuhr mit seinem Guide Patrick Bos in 3:55,396 Min. Weltrekord.