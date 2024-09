Radsport bei den Paralympics Zeyen-Giles sprintet zu Bronze - Eskau verpasst Podest Stand: 05.09.2024 15:31 Uhr

Auf Bronze im Zeitfahren folgt Bronze im Straßenrennen: Annika Zeyen-Giles darf bei den Paralympics erneut jubeln. Andrea Eskau verpasst eine Medaille hingegen schon wieder knapp.

Annika Zeyen-Giles hat am Donnerstag (05.09.2024) ihre zweite Medaille bei den Paralympics in Paris gewonnen. Die 39 Jahre alte Handbikerin kam im Straßenrennen über 28,4 Kilometer nach 56:15 Minuten als Dritte ins Ziel und gewann erneut Bronze. Am Mittwoch war die gebürtige Bonnerin bereits im Zeitfahren auf dem Treppchen gelandet.

Entscheidung fällt auf der Zielgeraden

Das Rennen in Clichy-sous-bois, das wegen starken Regens mit einer Stunde Verspätung gestartet worden war, entwickelte sich zu einem echten Krimi. Hinter der unangefochtenen Siegerin Lauren Parker aus Australien (52:04 Minuten) kämpfte auf den letzten Kilometern eine Sechsergruppe um die Silbermedaille.

Im Schlussspurt setzte sich Zeyen-Giles mit der Niederländerin Jennette Jansen und der Italienerin Francesca Porcelatto ab. Jansen rollte letztlich mit wenigen Zentimetern Vorsprung als Zweite über die Ziellinie. Porcelatto wurde mit vier Sekunden Rückstand Vierte.

Sechste Para-Medaille für Zeyen-Giles

Die Bronzemedaille ist die insgesamt sechste paralympische Medaille für Zeyen-Giles. In Tokio vor drei Jahren triumphierte sie im Zeitfahren, im Straßenrennen belegte sie den zweiten Platz. Dazu kommen Gold 2012 in London und Silber 2008 in Peking mit den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen.

Eskau muss abreißen lassen

Nicht ganz so gut lief es für Zeyen-Giles' Handbike-Kollegin Andrea Eskau. Die 53-Jährige verpasste im Straßenrennen der Klasse H5 eine Medaille denkbar knappo. Eskau, die über mehrere Kilometer hinweg Teil einer vierköpfigen Ausreißergruppe war und in dieser viel Führungsarbeit leistete, konnte am letzten Anstieg nicht mehr folgen und musste abreißen lassen.

Der Sieg ging an Oksana Masters aus den USA, die die 56,8 Kilometer lange Strecke in 1:52,14 Stunden absolvierte. Die Chinesin Bianbian Sun holte Silber, Ana Maria Vitelaru aus Italien wurde Dritte.

Die 53 Jahre alte Eskau hatte bereits am Vortag das Podium verpasst. Im Einzelzeitfahren wurde sie Sechste.