Para-Kanu in Paris Hoffnung auf Medaillen - Deutsches Trio schafft es ins Finale Stand: 08.09.2024 10:44 Uhr

Die deutschen Para-Kanutinnen Edina Müller, Anja Adler und Felicia Laberer haben es bei den Paralympics jeweils in ihren Endlauf geschafft. Am Sonntagvormittag (08.09.2024) will noch Felicia Laberer nachziehen.

Müller, Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier und Goldgewinnerin vor drei Jahren in Tokio im Para-Kanu sowie 2012 in London im Rollstuhl-Basketball, hatte in der Klasse KL 1 keine Probleme und qualifizierte sich als zweitschnellste Halbfinalistin für den Endlauf. Dort könnte es über die 200 Meter zum Gold-Duell mit ihrer größten Konkurrentin Maryna Mazhula (Ukraine), die sich mit ihrem Vorlaufsieg direkt das Finalticket gesichert hatte, kommen.

Müller hatte schon nach dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Favoritinnen im Vorlauf darauf hingewiesen, dass es im Finale (ab 11.25 Uhr im Sportschau-Livestream) "ganz anders aussehen" könne. Die 41-Jährige war in der Vorbereitung krank und wird mit jedem Wettkampftag besser.

Adler rast ihren Gegnerinnen davon

In der Klasse K2 zeigte Adler eine Machtdemonstration und gewann ihr Halbfinale mit mehreren Bootslängen Vorsprung. Im Vorlauf hatte die 35-Jährige die drittschnellste Zeit, spätestens nach ihrere Final-Qualifikation gehört die Tokio-Vierte endgültig zu den Medaillenkandidatinnen.

Das gilt auch für Laberer, die sich ebenfalls souverän in mit einem Sieg in ihrem Halbfinale qualifizieren konnte. Dort möchte die 23-Jährige möglichst der großen Favoritin Laura Suger (Großbritannien) die erste Niederlage seit vier Jahren zufügen.