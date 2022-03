IPC tagt am 2. März

Bislang verhielt sich das IPC zum Ukraine-Konflikt eher zurückhaltend. Bislang gibt es nur diese Stellungnahme: "Das IPC steht im Vorfeld sowohl mit dem ukrainischen als auch dem russischen Paralympischen Komitee im Dialog", erklärte der Weltverband: "Als politisch neutrale Organisation liegt der Fokus des IPC weiterhin eher auf den bevorstehenden Spielen als auf der aktuellen Situation."

"Kann nicht zur Tagesordnung übergehen"

Stand jetzt wird das russische Team starten. Am 2. März will das IPC tagen und über den Umgang mit Russlands Athleten diskutieren. Beucher will weiter darauf aufmerksam machen, "dass das nicht zusammenpasst: Krieg in der Ukraine und russische Sportler - da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Diese Nationen haben bei Spielen, die auch dem Frieden dienen sollen, nichts zu suchen."

Beucher verweist auf andere Bereiche des Sports, wo Konsequenzen schon gezogen wurden - wie etwa beim Fußball-Verein Schalke 04, der die Partnerschaft mit Sponsor Gazprom beendet hat, oder bei der UEFA, die das Champions-League-Endspiel von St. Petersburg nach Paris verlegt hat: "Die deutsche und die internationale Sportwelt sind dabei, sich zu positionieren. Mein kleiner, unwesentlicher Beitrag ist, dass ich Andrew Parsons gebeten habe, zu handeln."