Highlights Das waren die Paralympics-Höhepunkte am Donnerstag, 5. September Stand: 05.09.2024 22:00 Uhr

Was war am Donnerstag, 5. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

64 Entscheidungen

Ab 9.30 Uhr - Para-Radsport, Straße, 6 Finals

In Clichy-sous-Bois fallen sechs weitere Entscheidungen im Para-Radsport-Straße. Zwei deutsche Fahrerinnen könnten in den Handbike-Straßenrennen in den Kampf um die Medaillen eingreifen: Annika Zeyen-Giles (H1-4, 9.35 Uhr, im Livestream auf sportschau.de), die in Tokio Silber holte, und Andrea Eskau (H5, 13.05 Uhr). Mit am Start in der H5-Klasse: US-Star und Titelverteidigerin Oksana Masters.

Ab 9.30 Uhr - Para-Sportschießen, Mixed, Freies Gewehr

Im Mixed-Wettbewerb mit dem Freien Gewehr (50 m) treten in der Klasse SH2 Natascha Hiltrop und Cliff Junker an. Die Qualifikation beginnt um 9.30 Uhr, das Finale um 11.45 Uhr.

Ab 10.00 Uhr - Para-Leichtathletik, 19 Finals

Im Stade de France geht es bei der Leichtathletik am Vormittag unter anderem um die Medaillen im Weitsprung der Klasse T38 bei den Frauen (10.05 Uhr, im Livestream auf sportschau.de). Deutschland hat zwei junge Athletinnen am Start: die 22-jährige Nele Moos von Bayer Leverkusen und die erst 17 Jahre alte Friederike Brose vom Brandenburgischen Präventions- und Rehabilitationssportverein, die ihr Paralympics-Debüt feiert.

Medaillenambitionen über 100 m hegen Katrin Müller-Rottgardt und ihr Guide Noel Fiener in der Klasse T12. Das Halbfinale steht am Mittag auf dem Programm (11.51 Uhr), der Endlauf wird um 19.17 Uhr gestartet.

Ab 10.00 Uhr - Para-Judo, 5 Finals

In der Arena Champ-de-Mars beginnen die Judo-Wettkämpfe der Paralympics. Im Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 48 Kilo (J1) trifft Tabea Müller auf Ecem Tasin Cavdar aus der Türkei (10.06 Uhr, im Livestream auf sportschau.de). In der Startklasse J2, Gewichtsklasse bis 48 Kilo, bekommt es Isabell Thal mit der Französin Sandrine Martinet zu tun, Silbermedaillengewinnerin von Tokio 2021 und Paralympics-Siegerin von Rio 2016, damals in der Gewichtsklasse bis 52 Kilo. Die Finals stehen am Nachmittag an.

Ab 10.30 Uhr - Para-Boccia, Mixed, 3 Finals

Im Boccia fallen drei Entscheidungen im Mixed. Ab 10.30 Uhr geht es um Bronze, ab 17.00 Uhr jeweils um Gold. Deutsche Teams sind nicht am Start.

Ab 12.00 Uhr - Rollstuhl-Tennis, 2 Finals

In Roland Garros werden die Medaillen im Damen-Doppel und in der Quad-Klasse im Einzel vergeben. In der Quad-Klasse dürfen nur Athleten teilnehmen, die an mindestens drei Extremitäten eingeschränkt sind. Im Einzel spielen die Männer die Halbfinals aus. Auch hier sind keine deutschen Spielerinnen und Spieler dabei.

Ab 12.00 Uhr - Sitzvolleyball, Halbfinals (F+M)

Bei den Sitzvolleyball-Turnieren geht es in die entscheidende Phase. Die deutschen Männer treffen im Halbfinale auf Bosnien-Herzegowina (12.00 Uhr, im Livestream auf sportschau.de). Der zweite Finalist wird um 14.00 Uhr zwischen dem Iran und Ägypten ermittelt, um 18.00 Uhr (Brasilien gegen USA) und 20.00 Uhr (China gegen Kanada) stehen die Halbfinals bei den Frauen an.

12.45 Uhr - Rollstuhl-Basketball, Platzierungsrunde Deutschland - Spanien (F)

Nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Kanada spielen die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen statt um die Medaillen um die Plätze fünf bis acht. Erste Partie in der Platzierungsrunde ist das Duell mit den Spanierinnen (im Livestream auf sportschau.de). Trainer Dirk Passiwan gab als "neues Ziel Platz fünf" aus.

Ab 16.00 Uhr - Rollstuhl-Basketball, Halbfinals (M)

Erstmals seit 1992 sind Deutschlands Rollstuhl-Basketballer unter den besten vier Mannschaften der Paralympics. Im Halbfinale (16 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) trifft das Team von Bundestrainer Michael Engel auf Topfavorit Großbritannien. In der Vorrunde hatte Deutschland gegen die Briten noch klar mit 55:76 verloren. Im zweiten Halbfinale (21.30 Uhr) treffen die USA und Kanada aufeinander.

Ab 17.30 Uhr - Para-Schwimmen, 13 Finals

Gold-Alarm in der La Defense Arena! Für das deutsche Schwimm-Team sind zwei Paralympics-Sieger von Tokio am Start. Taliso Engel stellte im Vorlauf am Donnerstagvormittag einen neuen Weltrekord in der Klasse SB13 (sehbehindert) auf. Ins Finale über 100 m Brust geht er als Topfavorit (19.03 Uhr, im Livestream auf sportschau.de)?

Die 100 m Brust sind die Paradedisziplin von Elena Krawzow. Seit 2019 ist sie Weltrekordhalterin, 2021 holte sie in Tokio Gold, danach bremste sie ein Hirntumor aus. Nun hat sie sich zurückgekämpft und will ihren Erfolg in der Klasse SB12 (19.26 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) wiederholen. Im Vorlauf siegte sie souverän, im vergangenen Jahr wurde sie zum dritten Mal Weltmeisterin.

Ab 17.45 Uhr - Goalball, Finals

Im Goalball spielen die Frauen (17.45 Uhr) und Männer (19.30 Uhr) um Gold. Wer folgt auf die Tokio-Sieger Türkei und Brasilien? Deutsche Teams hatten sich nicht qualifiziert.

18.00 Uhr - Para-Tischtennis, Einzel, Schmidberger vs. Feng

In einem Tischtennis-Krimi musste sich Thomas Schmidberger in Tokio im Finale der sitzenden Klasse 3 dem Chinesen Panfeng Feng geschlagen geben. Auch beim Doppel in Paris an der Seite von Valentin Baus reichte es für Schmidberger gegen die Chinesen "nur" für Silber. Nun nimmt der 32-Jährige von Borussia Düsseldorf einen neuen Anlauf auf Gold. Um 18.00 Uhr steigt das Finale, die Wiederauflage des Tokio-Endspiels, Schmidberger gegen Feng (im Livestream auf sportschau.de).