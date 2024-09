Highlights Das sind heute die Paralympics-Höhepunkte Stand: 04.09.2024 00:53 Uhr

Was wird heute, am Mittwoch, 4. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

61 Entscheidungen

Ab 8.00 Uhr - Para-Radsport, Straße, 19 Finals

Am ersten Tag der Rad-Wettbewerbe auf der Straße fallen gleich 19 von 34 Entscheidungen. Und die deutschen Athletinnen haben in fast der Hälfte davon gute Chancen auf Medaillen. 15 Paralympics-Medaillen hat Andrea Eskau bereits in ihrem Besitz. Die Handbikerin vom USC Magdeburg startet bei Winter-Paralympics auch im Biathlon und Langlauf. Beim Zeitfahren in der Klasse H4-5 (9.22 Uhr) rechnet sie sich ebenso Chancen aufs Podium aus wie Maike Hausberger (C1-3/9.02 Uhr) und Maximilian Jäger in der Dreirad-Klasse T1-2 (10.19 Uhr). Eskaus Konkurrentin ist US-Star und Titelverteidigerin Oksana Masters.

Zu den Topfavoriten der Zeitfahren in ihren Startklassen zählen Jana Majunke (Dreirad/T1-2/10.33 Uhr), die in Tokio zwei Goldmedaillen holte, Matthias Schindler (C3/14.25 Uhr), der vor drei Jahren Bronze gewann, der fünfmalige Paralympics-Sieger Michael Teuber (C1/8.46 Uhr) und Handbikerin Annika Zeyen-Giles (H1-3/10.03 Uhr), die in Tokio Gold im Zeitfahren und Silber im Straßenrennen sammelte.

Ab 10.00 Uhr - Para-Reiten, Dressur, Einzel, 2 Finals

Mit Bronze in der Kür kehrte Regine Mispelkamp aus Tokio zurück. Auch in Paris möchte die Dressurreiterin, die an Multipler Sklerose erkrankt ist, eine Medaille holen. Die erste Chance bietet sich ihr bei der Championship-Aufgabe (Grade V, ab 12.55 Uhr) mit Highlander Delight’s - es ist der Wallach, der ihr schon in Tokio zum Erfolg verhalf. Zuvor reitet Anna-Lena Niehues in der Mixed Klasse IV.

Ab 9.30 Uhr - Para-Schwimmen, 12 Finals

In der La Defense Arena werden zwölf weitere Medaillensätze vergeben. Ins Finale über 100 m Freistil in der Klasse S12 (17.36 Uhr) will Maike Naomi Schwarz einziehen. Die Schwimmerin vom SC Potsdam, die sehbehindert ist, verpasste die Paralympics in Tokio, weil sie sich wegen einer Depression in psychotherapeutische Behandlung begeben musste. In diesem Frühjahr meldete sie sich in starker Form zurück. Verena Schott startet im Vorlauf über 50 m Freistil (S6), Philip Hebmüller über 100 m Schmetterling (S13) und Lagen-Goldgewinnerin Tanja Scholz über 200 m Freistil (S5)

Ab 10.00 Uhr - Para-Leichtathletik, 15 Finals

Im Weitsprung und Sprint rechnen sich deutsche Leichtathleten im Stade de France die besten Chancen aus. Nicole Nicoleitzik jagt zum dritten Mal einer Paralympics-Medaille hinterher. Besonders bitter für die Sprinterin aus dem Saarland: In Tokio wurde sie Dritte über 200 m, aber nachträglich disqualifiziert, weil sie die Bahn verlassen hatte. In Paris soll es in der Startklasse T36 endlich klappen - zunächst im 100-m-Finale (19.04 Uhr).

Gold-Alarm herrscht immer dann, wenn Markus Rehm ein Leichtathletik-Stadion betritt. Der Prothesen-Weitspringer ist seit 14 Jahren international ungeschlagen. Dreimal holte er Paralympics-Gold in der Klasse T64, sein Weltrekord steht bei 8,72 m. Es wäre mehr als eine Überraschung, wenn der 36-Jährige in Paris an diesem Abend (20.29 Uhr) nicht ganz oben stehen würde. Kommt er seinem großen Ziel, der Neun-Meter-Marke, wieder ein Stück näher?

Ab 10.00 Uhr - Para-Tischtennis: Viertelfinals (F+M)

Im Para-Tischtennis versuchen zwei weitere deutsche Spielerinnen, ins Halbfinale einzuziehen und sich damit bereits eine Medaille zu sichern. Doppel-Silbermedaillengewinnerin Stephanie Grebe spielt in der Klasse WS6 gegen die unter neutraler Flagge teilnehmende Russin Maliak Alieva (10.45 Uhr). Die Französin Flora Vautier ist die Gegnerin von Sandra Mikolaschek in der Klasse WS4 (11.30 Uhr).

Ab 12.00 Uhr - Sitzvolleyball, Platzierungsspiele (F+M)

Im Sitzvolleyball tragen Frauen und Männer in der North Paris Arena die Platzierungsspiele um die Ränge 7/8 (12 Uhr/14 Uhr) und 5/6 (18 Uhr/20 Uhr) aus.

Ab 12.00 Uhr - Rollstuhl-Tennis, Finale, Quad-Doppel

In Roland Garros fällt die erste Entscheidung im Tennis. Im Quad-Doppel geht es zwischen einem niederländischen und einem britischen Duo um die Medaillen. In der Quad-Klasse dürfen nur Athleten teilnehmen, die an mindestens drei Extremitäten eingeschränkt sind. Außerdem finden die Einzel-Halbfinals der Frauen statt - ohne Katharina Krüger, die in der ersten Runde ausgeschieden war.

Ab 12.30 Uhr - Para-Sportschießen, Freies Gewehr (M)

In Tokio verpasste Moritz Möbius noch die Qualifikation für das Mixed-Finale 50 m Freies Gewehr liegend. Dieses Mal will er ab 15 Uhr in de Klasse SH2 um die Medaillen schießen.

Ab 12.00 Uhr - Para-Gewichtheben, 4 Finals

Im Gewichtheben fallen die ersten vier von 20 Entscheidungen. Deutschland hat keine Athletinnen und Athleten nominiert.

21.30 Uhr - Rollstuhl-Basketball, Viertelfinale Deutschland - Kanada (F)

Die Rollstuhlbasketballerinnen ermitteln die Halbfinalisten. Alle vier Viertelfinal-Spiele werden nacheinander in der Bercy-Arena ausgetragen. Die deutsche Mannschaft ist ganz zum Schluss dran: Die Partie gegen Kanada beginnt um 21.30 Uhr.