Highlights Das sind heute die Paralympics-Höhepunkte Stand: 03.09.2024 00:00 Uhr

Was wird heute, am Dienstag, 3. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

49 Entscheidungen

Ab 9.00 Uhr - Para-Bogenschießen, Frauen

In der Recurve-Konkurrenz der Bogenschützinnen stehen die K.o.-Runden an. Flora Kliem trifft bei ihrer Paralympics-Premiere in der Zwischenrunde auf die Peruanerin Daniela Cecilia Campos Marzano (10.08 Uhr). Die Gewinnerin steht im Achtelfinale (ab 11.50 Uhr). Ab 18.57 Uhr geht es dann um die Medaillen. Die 26-Jährige vom ASC Göttingen ist die einzige deutsche Bogenschützin bei den Paralympics.

Ab 9.00 Uhr - Para-Reiten, Dressur, Einzel, 3 Finals

In Tokio verpasste sie jeweils als Vierte in der Championatsaufgabe und in der Kür die Medaillen denkbar knapp, dieses Mal will Heidemarie Dresing (Grade II, ab 11.45 Uhr) aufs Podest. Mit ihrem neuen Pferd, dem Oldenburger Rappen Horse24Doolopp, hat die 69-Jährige bisher alle Einzel-Wettkämpfe gewonnen. Auch die Para-Reiter tragen ihre Wettkämpfe vor der Kulisse von Schloss Versailles aus.

Ab 9.30 Uhr - Para-Schwimmen, 15 Finals

In Tokio schwamm Verena Schott erstmals die 50 m Schmetterling und wurde Vierte. Das Finale (18.05 Uhr) in der Startklasse S6 strebt sie auf jeden Fall wieder an.

Ab 9.30 Uhr - Para-Sportschießen, Dreistellungskampf (F)

In Tokio musste die deutsche Gewehrschützin Natascha Hiltrop im Dreistellungskampf nur der Chinesin Cuiping Zhang den Vortritt lassen. Welches Ergebnis schafft sie auf der Schießanlage in Chateauroux? Die Qualifikation in der Klasse R8 beginnt um 9.30 Uhr, das Finale um 16 Uhr.

Ab 10.00 Uhr - Para-Leichtathletik, 24 Finals

Volles Programm im Stade de France - es fallen weitere 24 Entscheidungen. Am Abend steht Irmgard Bensusan im Blickpunkt, wenn das 200-m-Finale der Klasse T64 gestartet wird (19.53 Uhr). Kann die Athletin von Bayer Leverkusen Silber von Rio und Tokio vergolden? Auf die WM im Mai hatte Bensusan verzichtet.

Ab 10.00 Uhr - Para-Tischtennis, Einzel (M)

In den Viertelfinals versuchen Thomas Brüchle (10.00 Uhr), Thomas Schmidberger (10.45 Uhr), Juliane Wolf (13.00 Uhr), Thomas Rau (17.00 Uhr), Jana Spegel (17.00 Uhr) und Björn Schnake (18.30 Uhr) in ihren Startklassen, in die Halbfinals einzuziehen. Wem das gelingt, darf sich freuen: Eine Medaille ist dann schon sicher. Überraschend ausgeschieden ist bereits Tokio-Paralympicssieger Valentin Baus.

12.00 Uhr - Sitzvolleyball, Vorrunde: Deutschland - Iran (M)

Die deutschen Sitzvolleyballer stehen bereits sicher im Halbfinale. Im dritten und letzten Vorrundenspiel geht es gegen den Tokio-Sieger Iran. Ein Sieg für die Männer um Kapitän Jürgen Schrapp käme einer Sensation gleich.

Ab 13.00 Uhr - Rollstuhl-Fechten, Säbel (M)

Die Wettbewerbe im Rollstuhl-Fechten beginnen. Im deutschen Team ist Maurice Schmidt der einzige Teilnehmer. In Tokio vor drei Jahren reichte es noch nicht für einen Platz auf dem Podium, dieses Mal hat der Athlet vom SV Böblingen eine Medaille als Ziel ausgegeben. Um 14.10 Uhr kämpft er gegen William Schoonover aus den USA um den Einzug ins Viertelfinale. Die Medaillen-Gefechte beginnen ab 20.00 Uhr. Am 6. September startet Schmidt auch noch mit dem Degen.

13.45 Uhr - Rollstuhl-Basketball, Viertelfinale (M)

Die Vorrunde der Rollstuhlbasketballer diente nur dazu, die Viertelfinalspiele zu bestimmen, die alle an einem Tag ausgetragen werden. Das deutsche Team trifft in der Runde der letzten Acht auf Spanien. Die weiteren Partien in der Arena Paris-Bercy beginnen um 16.00, 19.15 und 21.30 Uhr.