Highlights Das sind heute die Höhepunkte in Paris Stand: 01.09.2024 11:21 Uhr

Was wird heute, am Sonntag, 1. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

60 Entscheidungen

Ab 10.00 Uhr - Para-Leichtathletik, 19 Finals

Katrin Müller-Rottgardt nimmt zum fünften Mal an Paralympics teil. Die Sprinterin, die eine Sehbehinderung hat, rechnet sich auch im Weitsprung/T12 Chancen aus (10.00 Uhr, im Livestream auf sportschau.de).

In Tokio belegte Yannis Fischer Platz sechs - dieses Mal will der kleinwüchsige Kugelstoßer aus Singen höher hinaus. Das Finale in seiner Startklasse F40 beginnt um 11.42 Uhr. Nicole Nicoleitzik will bei ihren dritten Paralympics erstmals eine Medaille holen. Gelingt ihr das in der Startklasse T36 über 200 m (12.23 Uhr)?

Am Abend will Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje (T54/19.15 Uhr) über 800 m ähnlich glänzen wie bei der Weltmeisterschaft in Japan, als sie den Titel holte. Um 19.32 Uhr beginnt das Speerwurf-Finale in der Startklasse F34 - mit Frances Herrmann, die in Tokio Silber gewann. Zum Abschluss des Tages gehen die 100-Meter-Läufer Felix Streng (21.29 Uhr), Johannes Floors (21.36 Uhr) und Léon Schäfer (21.50 Uhr) in ihren jeweiligen Vorläufen auf die Bahn.

Ab 11.00 Uhr - Para-Radsport, Bahn, 4 Finals

Im Vélodrome National fallen die letzten vier Entscheidungen. Im 1000-m-Zeitfahren (13.51 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) peilt das deutsche Tandem Robert Förstemann/Thomas Ulbricht eine Medaille an. Ulbricht, der eine Sehbehinderung hat, nahm bereits als Leichtathlet an zwei Paralympics teil, holte in Peking 2008 Silber im Fünfkampf und in Rio de Janeiro 2016 Bronze über 100 m. Sein Guide Robert Förstemann, bekannt für seine XXL-Oberschenkel, gehörte zum Bahnrad-Team, das bei Olympia 2012 Bronze gewann.

Ab 12.00 Uhr - Para-Rudern, 5 Finals

In fünf Bootsklassen werden in Paris Medaillen vergeben - alle fünf Entscheidungen fallen am 1. September (im Livestream auf sportschau.de). Mit großen Ambitionen geht der PR3 Mixed-Vierer in der Besetzung Inga Thöne (Steuerfrau), Susanne Lackner, Jan Helmich, Marc Lembeck und Kathrin Marchand an den Start (12.30 Uhr). Schafft es auch der neuformierte PR3-Mixed-Zweier mit Hermine Krumbein und Jan Helmich in den Endlauf (12.10 Uhr)?

12.45 Uhr - Rollstuhl-Basketball, Vorrunde: Deutschland - Japan (F)

Die Rollstuhlbasketballerinnen um Mareike Miller treffen im zweiten Gruppenspiel auf Japan (im Livestream auf sportschau.de). Nach der Auftaktniederlage gegen die USA brauchen die Deutschen gegen die ebenfalls sieglosen Japanerinnen einen Erfolg, um sich eine bessere Ausgangsposition fürs Viertelfinale zu verschaffen. Alle acht Teams der zwei Gruppen kommen eine Runde weiter, die Vorrunde entscheidet über die Viertelfinalpaarungen.

13.00 Uhr - Para-Sportschießen, 2 Finals

Natascha Hiltrop ist die einzige deutsche Sportschützin in Paris - und was für eine. Nach Silber in Rio gewann die Athletin vom SV Lengers Gold mit dem Luftgewehr und Silber im Dreistellungskampf. Wie schneidet die Vielstarterin (vier Wettbewerbe) dieses Mal ab? Ihr Auftakt im Centre National de Tir Sportif ist das R3-Finale mit dem Luftgewehr, in dem Männer und Frauen gemeinsam antreten.

Ab 14.20 Uhr - Para-Badminton, Einzel (M)

In der Arena Porte de la Chapelle richten sich wieder alle Augen auf Thomas Wandschneider. Der 60-jährige Niedersachse steht als letzter verbliebener Deutscher im Einzel-Halbfinale, wird als einer der ältesten Athleten dieser Paralympics auch von den französischen Fans frenetisch gefeiert. Sein Gegner wird der Chinese Zi Mo Qu sein. Die Medaillen-Spiele finden am Montag statt.

Ab 17.30 Uhr - Para-Schwimmen, 14 Finals

Italiens Superstar Simone Barlaam geht als Favorit und Weltrekordhalter ins Finale über 100 m Freistil (S10/17.44 Uhr, im Livestream auf sportschau.de). Das deutsche Team hofft vor allem auf den Lagen-Strecken auf Medaillen. In der Startklasse SM4 der Frauen peilen Gina Böttcher und Tanja Scholz das 150-m-Finale an (19.10 Uhr). Bei den Männern rechnet sich über dieselbe Distanz Josia Topf (SM3/19.20 Uhr) Chancen aus. Verena Schott will nach Bronze in Tokio über 100 m Brust nachlegen (SB5/19.55 Uhr).

17.30 Uhr - Rollstuhl-Rugby, Platzierungsrunde: Frankreich - Deutschland

Nach dem Vorrundenaus geht es für das deutsche Rollstuhl-Rugby-Team noch um Platz fünf. Dafür muss ein Sieg gegen die Gastgeber her (im Livestream auf sportschau.de). Der Sieger trifft im Spiel um Platz fünf auf Kanada oder Dänemark, der Verlierer spielt um Platz sieben.

18.00 Uhr - Sitzvolleyball, Vorrunde: Deutschland - Ukraine (M)

Im zweiten Vorrundenspiel wartet auf das deutsche Team eine machbare Aufgabe: Der EM-Zweite trifft in der Arena Paris Nord auf die Ukraine. Nach dem Auftaktsieg gegen Brasilien kann sich Deutschland mit einem weiteren Erfolg den Halbfinaleinzug sichern (18.00 Uhr, im Livestream auf sportschau.de).