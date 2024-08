Highlights Das sind die Paralympics-Höhepunkte am Sonntag, 1. September Stand: 27.08.2024 12:17 Uhr

Was wird am Sonntag, 1. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

60 Entscheidungen

Ab 8.15 Uhr - Triathlon (F+M)

Im Triathlon fallen sieben Entscheidungen. Wie bei Olympia soll in der Seine geschwommen werden - wenn die Wasserwerte es zulassen. Zu den Topfavoriten in der Startklasse PTS5 (Start: 10.10 Uhr) zählt Martin Schulz, der bereits in Rio und Tokio Gold holte. Eine Medaille ist auch das Ziel seines Leipziger Trainingspartners Max Gelhaar (PTS3/8.15 Uhr), der erstmals bei den Paralympics dabei ist. Bei den Frauen sind Neele Ludwig (PTS2/8.30 Uhr) und Elke van Engelen (PTS4/10.25 Uhr) für Deutschland am Start.

Ab 10.00 Uhr - Leichtathletik, 19 Finals

Katrin Müller-Rottgardt nimmt zum fünften Mal an Paralympics teil. Die sehbehinderte Sprinterin rechnet sich auch im Weitsprung/T12 (10.00 Uhr) Chancen aus.

In Tokio belegte Yannis Fischer Platz sechs - dieses Mal will der kleinwüchsige Kugelstoßer aus Singen höher hinaus. Das Finale in seiner Startklasse F40 beginnt um 11.39 Uhr. Nicole Nicoleitzik will bei ihren dritten Paralympics erstmals eine Medaille holen. Gelingt ihr das in der Startklasse T36 über 200 m (12.15 Uhr)?

Am Abend will Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje (T54/19.12 Uhr) über 800 m ähnlich glänzen wie bei der Weltmeisterschaft in Japan, als sie den Titel holte. Um 19.43 Uhr beginnt das Speerwurf-Finale in der Startklasse F34 - mit Frances Herrmann, die in Tokio Silber gewann.

Ab 10.00 Uhr - Schwimmen, 14 Finals

Das deutsche Team hofft vor allem auf den Lagen-Strecken auf Medaillen. In der Startklasse SM4 der Frauen peilen Gina Böttcher und Tanja Scholz das 150-m-Finale an (19.10 Uhr). Bei den Männern rechnet sich über dieselbe Distanz Josia Topf (SM3/19.20 Uhr) Chancen aus. Verena Schott will nach Bronze in Tokio über 100 m Brust nachlegen (SB5/19.55 Uhr).

11.00 Uhr - Tischtennis, Mixed

Im gemischten Doppel der Rollstuhl-Startklasse XD7 sind Thomas Brüchle und Sandra Mikolaschek die Gejagten - die beiden sind Welt- und Europameister. Aber auch Valentin Baus und Jana Spegel wollen bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden. Das Match um Gold ist um 11.00 Uhr.

Das Doppel-Finale in der stehenden Startklasse MD14 beginnt um 12.00 Uhr. Kämpfen Thomas Rau/Björn Schnake um Gold? In Tokio gewann das Duo die Bronzemedaille.

Ab 11.00 Uhr - Radsport, Bahn, 4 Finals

Im Velodrom fallen die letzten vier Entscheidungen. Im 1000-m-Zeitfahren (13.51 Uhr) peilt das deutsche Tandem Robert Förstemann/Thomas Ulbricht eine Medaille an. Der sehbehinderte Ulbricht nahm bereits als Leichtathlet an zwei Paralympics teil, holte in Peking 2008 Silber im Fünfkampf und in Rio de Janeiro 2016 Bronze über 100 m. Sein Guide Robert Förstemann gehörte zum Bahnrad-Team, das bei Olympia 2012 Bronze gewann.

11.55 Uhr - Boccia, 2 Finals

In der Arena Paris Sud treten die Boccia-Spieler auf den Plan, deren Künste beim Publikum stets Bewunderung auslösen. Mit dabei für das deutsche Team: Boris Nicolai und Anita Raguwaran. Erstmals ist Deutschland damit auch bei den Frauen im paralympischen Turnier vertreten. Um 11.55 Uhr stehen die Halbfinalspiele an, am Abend die Bronze-Duelle.

Ab 12.00 Uhr - Para-Rudern, 5 Finals

In fünf Bootsklassen werden in Paris Medaillen vergeben - alle fünf Entscheidungen fallen am 1. September. Mit großen Ambitionen geht der PR3 Mixed-Vierer in der Besetzung Inga Thöne (Steuerfrau), Susanne Lackner, Jan Helmich, Marc Lembeck und Kathrin Marchand an den Start (12.30 Uhr). Schafft es auch der neuformierte PR3-Mixed-Zweier mit Hermine Krumbein und Jan Helmich in den Endlauf (12.10 Uhr)?

12.45 Uhr - Rollstuhlbasketball, Vorrunde: Deutschland - Japan (F)

Die Rollstuhlbasketballerinnen um Mareike Miller treffen im zweiten Gruppenspiel auf Japan.

13.00 Uhr - Schießen, 2 Finals

Natascha Hiltrop ist die einzige deutsche Sportschützin in Paris - und was für eine. Nach Silber in Rio gewann die Athletin vom SV Lengers Gold mit dem Luftgewehr und Silber im Dreistellungskampf. Wie schneidet die Vielstarterin (vier Wettbewerbe) dieses Mal ab? Ihr Auftakt ist das R3-Finale mit dem Luftgewehr, in dem Männer und Frauen gemeinsam antreten.

16.40 Uhr - Badminton, Doppel (M)

Im Badminton werden in der Startklasse WH1-2 die Medaillen im Männer-Doppel vergeben. Der Biomediziner Rick Hellmann und Routinier Thomas Wandschneider rechnen sich gute Chancen aus. Das Doppel vom VfL Grasdorf startete als Weltranglisten-Vierter ins paralympische Turnier. In Tokio gingen alle Medaillen in dieser Klasse nach Asien.

18.00 Uhr - Sitzvolleyball, Vorrunde: Deutschland - Ukraine (M)

Im zweiten Vorrundenspiel wartet auf das deutsche Team eine machbare Aufgabe: Der EM-Zweite trifft in der North Paris Arena auf die Ukraine.