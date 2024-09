Finale Argentinien gegen Frankreich Blindenfußball-Sensation - Brasilien erstmals geschlagen Stand: 05.09.2024 22:26 Uhr

Sensation im paralympischen Blindenfußball-Turnier: Rekordsieger Brasilien unterlag am Donnerstag (05.09.2024) im Halbfinale gegen Argentinien in einem dramatischen Penalty-Schießen. Im zweiten Halbfinale setzten sich die französischen Gastgeber mit 1:0 gegen Kolumbien durch.

In der zweiten Spielminute hatte Argentinien die erste Chance des Spiels gegen Brasilien. Ein Freistoß von Maximiliano Espinillo in aussichtsreicher Position verfehlte allerdings sein Ziel. Die favorisierten Brasilianer versuchten nun, die Kontrolle zu übernehmen. Das Spiel fand zunehmend in der Hälfte der Argentinier statt, allerdings ohne zählbaren Erfolg. Die Argentinier hielten dem brasilianischen Druck gut stand. Zur Pause hieß es 0:0

Argentinien hält gut mit

Im zweite Durchgang ergriffen zunächst die Argentinier die Initiative. Osvaldo Fernandez wurde in aussichtsreicher Position gefoult. Der anschließende Freistoß brachte allerdings nichts ein. Lange passierte wenig, keine der beide Mannschaften konnte sich klare Vorteile erspielen, ehe Brasilien dreieinhalb Minuten vor Schluss ebenfalls einen Freistoß zugesprochen bekam. Argentiniens Torwart German Müleck kratzte den Ball von Ricardi Steinmetz Alves in letzter Sekunde von der Linie.

Penalty-Schießen muss die Entscheidung bringen

Kurz vor Schluss vergab Maximiliano Espinillo die letzte Chance für Argentinien, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Das Penalty-Schießen musste die Entscheidung bringen. Nachdem jeweils drei der fünf Schützen trafen, brachte Osvaldo Fernandez Argentinien in Front. Anschließend verfehlte Ricardo Steinmetz Alves für Brasilien.

Damit steht Brasilien erstmals in der paralympischen Blindenfußball-Geschichte nicht im Finale. Seit der Premiere der Sportart bei den Spielen in Athen 2004 kamen die besten blinden Ballzauberer immer vom Zuckerhut.

Frankreich erreicht Finale

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zwischen Gastgeber Frankreich und Kolumbien kamen die Südamerikaner nach acht Minuten zur ersten Chance der Partie. Der Schuss von Juan Perez Quintero ging rechts am Tor vorbei. Kurze Zeit später verfehlte ein kolumbianischer Freistoß von Gonzalez Hernandez das französische Tor ebenfalls nur knapp. Die erste Chance für die Gastgeber hatte Ahmed Tidiane Diakite, ebenfalls per Freistoß. Auch sein Schuss verfehlte das Ziel. Jhohan Daria Ardila Cardenas im Tor der Kolumbianer sowie Alessandro Bartolomucci im Tor der Franzosen sorgten mit starken Paraden für den 0:0-Halbzeitstand.

Auch im zweiten Spielabschnitt standen zunächst wieder die beiden Torhüter im Mittelpunkt. Bartolomucci rettete in letzter Sekunde gegen Hernandez und wenig später gegen Quintero. Ardila Cardenas hielt die Kolumbianer ebenfalls im Spiel, ehe Frederic Villeroux 4:04 Minuten vor Ende der Partie den einzigen Treffer der Begegnung erzielte. Frankreich steht durch den 1:0-Sieg erstmals im Finale.

Frankreich hat die Chance, das Blindenfußball-Turnier in Paris zu gewinnen.

Deutsches Nationalteam nach WM-Rang elf nicht dabei

Die deutschen Blindenfußballer hatten das Paralympics-Ticket bei der WM 2023 in Birmingham verpasst. Das Team von Bundestrainer Martin Mania erwischte eine schwere Gruppe und kam nach Niederlagen gegen den Weltranglisten-Ersten Argentinien und China nicht ins Viertelfinale. Beide bestritten auch das Endspiel. Deutschland wurde am Ende WM-Elfter.