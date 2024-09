Paralympics 2024 in Paris Blindenfußball-Übermacht Brasilien legt gleich vor Stand: 01.09.2024 20:38 Uhr

Brasilien hat am ersten Spieltag des Blindenfußball-Wettbewerbs bei den Paralympics in Paris seine Position als Topfavorit untermauert. Die Südamerikaner besiegten am Sonntag (01.09.2024) den EM-Zweiten Türkei mit 3:0.

Im Stadion unter dem Eiffelturm brachte Nonato die Selecao mit einem Sechs-Meter-Strafstoß früh in Führung (6.). Jeferson da Conceicao Goncalves erhöhte nach der Pause (20.), ehe erneut Nonato wieder per kurzem Strafstoß den Endstand markierte (21.). Der 37-Jährige hatte im letzten Paralympics-Finale 2021 gegen Argentinien das Goldene Tor erzielt. In der zweiten Partie der Gruppe B schlug Europameister Frankreich den WM-Zweiten China 1:0.

Nonato (li.) bestreitet schon seine vierten Paralympics.

In der Gruppe B musste sich Weltmeister Argentinien mit einem 0:0 gegen den Dritten der Paralympics 2021, Marokko, begnügen. Der WM-Dritte Kolumbien bezwang Japan 1:0.

Deutsches Nationalteam nach WM-Rang elf nicht dabei

Die deutschen Blindenfußballer hatten das Paralympics-Ticket bei der WM 2023 in Birmingham verpasst. Das Team von Bundestrainer Martin Mania erwischte eine schwere Gruppe und kam nach Niederlagen gegen den Weltranglisten-Ersten Argentinien und China nicht ins Viertelfinale. Beide bestritten auch das Endspiel. Deutschland wurde am Ende WM-Elfter.

Das deutsche Team verpasst die blaue Stunde unter dem Eiffelturm.