Leichtathletik bei den Paralympics Bensusan sprintet problemlos ins 200-Meter-Finale Stand: 03.09.2024 11:03 Uhr

Irmgard Bensusan steht im Finale über die 200 Meter und darf von einer Medaille träumen. Im Speerwurf hofft derweil die 64 Jahre alte Martina Willing auf eine Überraschung.

Irmgard Bensusan ist am Dienstagvormittag (03.09.2024) ohne größere Probleme ins 200-Meter-Finale eingezogen. Die in Südafrika geborene 33-Jährige landete in ihrem Vorlauf hinter der Niederländerin Kimberly Alkemade auf Platz zwei und qualifizierte sich damit für den Endlauf. Ihre Zeit von 27,40 Sekunden war die viertbeste des Tages, eine Medaille ist also durchaus möglich. Das Finale der Klasse T64 steigt um 19.53 Uhr.

Willing startet in ihre zehnten Paralympics

Spannend wird es am Dienstag auch im Speerwurf. Mit der 64 Jahre alten Martina Willing geht eine Paralympics-Legende in ihren womöglich letzten internationalen Wettkampf. Eine Medaille wäre gegen die größtenteils deutlich jüngere Konkurrenz eine Überraschung. Dass Willing zum insgesamt zehnten Mal dabei ist, ist allein aber schon eine Sensation.

Willing, die seit Geburt eine Sehstörung hatte und mit 21 Jahren komplett erblindete, ist nach Komplikationen bei einer Operation im Jahr 1994 auch querschnittsgelähmt. Die mehrfache Welt- und Europameisterin hatte sich damals bei ihrer ersten und bis heute einzigen Teilnahme an den Winter-Paralympics in Lillehammer eine schwere Knie-Verletzung zugezogen. Bei der anschließenden OP löste die Betäubungsspritze Blutungen im Rückenmark aus, diese führten zur Lähmung.

Trotz dieser Rückschläge sammelte Willing, die neben dem Speerwerfen auch im Diskuswerfen und im Kugelstoßen sowie einmal im Biathlon und im Langlauf antrat, bei den Paralympics bislang insgesamt drei Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen.