BR-Chefredakteur Nitsche: "China sollte nie eine Chance auf Olympia haben"

Tagesthemen. . 01:35 Min. . Verfügbar bis 03.02.2023. Das Erste.

In einem Kommentar in den Tagesthemen nimmt der Chefredakteur des bayrischen Rundfunks, Christian Nitsche, Stellung zu Olympia in Peking.