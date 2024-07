Rugby Bronze für Südafrika, Frankreich und Fidschi im Finale Stand: 27.07.2024 19:31 Uhr

Südafrika hat sich die Bronzemedaille im 7er-Rugby gesichert. Das kleine Finale gegen Australien gewannen die Afrikaner am Samstagabend mit 26:19. Die Entscheidung fiel erst in allerletzter Sekunde. Das Finale zwischen Frankreich und Titelverteidiger Fidschi wird um 19.45 Uhr angepfiffen.

Nathan Lawson gelang der erste Versuch zum 5:0 für die Australier. Dietrich Roache traf den anschließenden Erhöhungs-Kick zum 7:0. Die südafrikanische Antwort ließ aber keine Minute auf sich warten.

Südafrika dreht auf, Australien in Unterzahl

Kapitän Selvyn Davids legte sich den Ball klug per Kick vor, überlief seinen Gegenspieler, sammelte das Ei wieder ein und rannte in die Endzone. Weil die Erhöhung aber nicht gelang, ging es mit 5:7 aus südafrikanischer Sicht in die Pause.

Die ersten Punkte nach Wiederanpfiff gehörten erneut den Afrikaner. Zain Davids trug den Ball in die Endzone, der anschließende Kick war gut – 12:7 für Südafrika. Weil dann auch noch Australiens Nick Malouf wegen eines zu hoch angesetzten Tackles vom Feld gestellt wurde, schien den Männern von Down Under das Spiel völlig zu entgleiten. Zain Davis gelangen die nächsten Punkte für Südafrika, samt Erhöhung durch Tristan Leyds zog der Bronzemedaillen-Gewinner von 2016 auf 19:7 davon.

Shaun Williams hat das letzte Wort

Aufgeben wollte Australien aber noch nicht. Trotz Unterzahl kämpfte sich das Team, das noch auf seine erste olympische Medaille wartet, noch zweimal in die Endzone und glich zum 19:19 aus. Mit dem letzten Angriff des Spiels war es dann aber Shaun Williams, der Südafrika per gelungenem Versuch erneut zu Bronze führte.

Südafrika hatte zuvor das Viertelfinale gegen Frankreich mit 5:19 verloren. Die Australier mussten sich Titelverteidiger Fidschi klar mit 7:31 geschlagen geben.