Dass Peking eigentlich kein Ort für Wintersport ist, war vor und nun auch während der Wettbewerbe Gegenstand der Kritik an den Olympischen Spielen. Weiße Pisten, aufwändig mit Schneekanonen präpariert, drumherum graue Landschaften - so sahen die Bilder aus China aus. In Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit waren die Winterspiele nicht medaillenverdächtig. Wind und Wetter wirbelten den Wettbewerbskalender zudem teilweise gehörig durcheinander.