Mehr als eine Million Menschen interniert

So wäre wohl auch eine Nachfrage abgeprallt, wie denn die Uiguren an diesem "Fest der Menschlichkeit" teilhaben könnten. Mehr als eine Million Menschen aus dieser muslimischen und aus anderen Volksgruppen sind Menschenrechtsorganisationen zu Folge in der Provinz Xinjiang in Umerziehungslagern interniert. Dort kommt es laut Augenzeugenberichten zu Folter, Psychoterror und Vergewaltigungen. Die chinesische Regierung weist die Vorwürfe zurück, nennt die Lager " Berufsbildungszentren " und beruft sich auf einen " Kampf gegen Terrorismus ".

Die Uiguren stehen übereinstimmenden Berichten von Medien und Menschenrechtsorganisationen zufolge allein schon wegen ihres muslimischen Glaubens unter Generalverdacht, werden oft ohne Anklage oder Prozess weggesperrt und von der Außenwelt abgeschnitten.

Krasser könnte der Gegensatz zu den Werten, die Samaranch und das IOC angeblich so hoch halten, kaum sein.

Protestzonen wie bei Olympia 2008?

Die Journalistinnen und Journalisten in der Medienrunde blieben hartnäckig und sprachen das Thema Menschenrechte bei fast jeder Wortmeldung an. So wurde Samaranch auch danach gefragt, ob es wie schon bei den Sommerspielen 2008 in Peking Protestzonen geben werde. In diesen sollten damals Menschen für ihre politischen Anliegen demonstrieren können, zumindest theoretisch. In der Praxis lehnten die Behörden alle Anträge ab und verhängten mitunter Strafen gegen die Antragsteller.

Samaranch antwortete, diese Protestzonen seien tatsächlich Teil des Host City Contracts, also des Vertrags zwischen der Ausrichterstadt Peking und dem IOC: "Das sind die strikten Regeln, die wir haben, mit einem Vorbehalt: Wir haben Covid. Covid ändert vieles. Wir müssen alles in den sehr strengen Rahmen der Corona-Maßnahmen packen, die die chinesischen und internationalen Gesundheitsbehörden festlegen. Deshalb ist noch in Arbeit, wie sich diese notwendigen Verpflichtungen verwirklichen lassen."

Strenge "Null-Covid"-Strategie in China

China fährt eine strikte und mittlerweile umstrittene "Null-Covid"-Strategie mit Massentests, Reisebeschränkungen und örtlichen Lockdowns schon bei Verdachtsfällen. Das Land grenzt sich auch nach außen ab, erteilt kaum Visa und lässt nur wenige Flugzeuge landen.