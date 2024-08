Schnellfeuerpistole bei Olympia Peter und Reitz mit Luft nach oben in der Qualifikation

Die deutschen Sportschützen Florian Peter und Christian Reitz müssen im Wettbewerb 25 m Schnellfeuerpistole um den Einzug ins Finale bangen. Flintenschützin Nele Wißmer hat das Skeet-Finale dagegen weiter fest im Blick.

Peter liegt nach dem ersten von zwei Qualifikationsdurchgängen am Sonntag (04.08.2024) auf Rang zwölf, Reitz folgt einen Platz dahinter. Nur die besten sechs Schützen qualifizieren sich für das Finale am Montagmorgen (9.30 Uhr).

Der 24-jährige Peter legte bei seinem Olympiadebüt mit einer starken Serie los und erzielte 99 von 100 möglichen Punkten. Im Anschluss verlor der Hesse allerdings ein wenig den Faden und verfehlte einige Male die Maximalausbeute von 10 Ringen. Auf Platz sechs fehlt dem Team-Weltmeister allerdings nur ein Ring.

Auch Reitz hat noch Luft nach oben. Der Olympiasieger mit der Schnellfeuerpistole von Rio 2016 begann zwar vielversprechend, doch in der letzten Serie schoss er nur 94 Ringe. Reitz, der zur Auswahl zum deutschen Fahnenträger stand, hält mit 592 von 600 Ringen den olympischen Qualifikationsrekord. Die zweite Qualifikationsrunde startet um 13.00 Uhr.

So funktioniert die Qualifikation

In der Qualifikation mit der Schnellfeuerpistole geben die Athleten insgesamt 60 Schuss in zwei Halbprogrammen auf eine Zielscheibe ab. Für einen Treffer in die Ringmitte gibt es die Maximalpunktzahl von 10 Punkten. Jedes Halbprogramm gliedert sich in sechs 5-Schuss-Serien, die in unterschiedlichen Zeitvorgaben absolviert werden müssen (8, 6 und 4 Sekunden). Die besten sechs Schützen ziehen ins Finale ein.