Judo in Paris Fahnenträgerin Wagner scheitert im Halbfinale Stand: 01.08.2024 17:13 Uhr

Judoka Anna-Maria Wagner hat bei den Olympischen Spielen den Einzug ins Finale verpasst. Die Fahnenträgerin des deutschen Teams kämpft am Donnerstag (01.08.2024) aber noch um Bronze im Halbschwergewicht.

Die Weltranglistenzweite aus Ravensburg verlor ihr Halbfinale gegen die Israelin Inbar Lanir nach Ippon. Im Kampf um Bronze (18 Uhr im Sportschau-Livestream) trifft Wagner auf Ma Zhenzhao aus China, die Vize-Weltmeisterin von 2022.

Lanir kontert Wagner aus

In ihr Halbfinale mit Lanir ging Wagner leicht favorisiert. Die 28-jährige Weltmeisterin pushte sich wie schon in den Runden zuvor auf dem Weg zur Matte mit Schlägen auf den Brustkorb. Die erste Aktion gehörte allerdings der Israelin, Wagner konnte sich aus dem Griff aber zügig befreien.

Kurz darauf kassierte die Deutsche zwei Strafen binnen weniger Sekunden, nachdem sie einen Griff verweigert hatte. Wagner ging im Anschluss in die Offensive, riskierte alles und versuchte, ihre Kontrahentin mit einem Wurf zu Boden zu bringen. Lanir konterte allerdings - und das erfolgreich. Mit einem Hüftwurf warf sie Wagner auf die Matte und erzielte die entscheidende Wertung.

Erst Freilos, dann Angriffsmodus

Auf dem Weg ins Halbfinale hatte Wagner zunächst von einem Freilos profitiert. In ihr Achtelfinale gegen Marie Branser ging sie gleich in den Angriffsmodus. Branser, die in Leipzig geboren wurde, von 2019 bis 2022 für die Demokratische Republik Kongo antrat und seit 2022 schließlich für Guinea startet, war stets in der Defensive. Ein Wurf brachte Wagner die erste Wertung. Nach drei Strafen gegen Branser wurde der Kampf vorzeitig beendet.

Zäher Kampf im Viertelfinale

Im Viertelfinale ging es für Wagner gegen die Asienmeisterin Rika Takayama aus Japan, alle drei bisherigen Duelle zwischen den beiden gingen zu Gunsten der Asiatin aus. Beide Kämpferinnen erhielten früh eine Strafe wegen der Verweigerung eines Griffes. Wagner konnte ihre Größenvorteile zunächst nicht ausspielen, agierte aber auch deutlich passiver als noch in der Runde zuvor.

Die Japanerin ging nach etwas mehr als der Hälfte der regulären Kampfzeit unnötig zu Boden und wurde ein zweites Mal bestraft. Nun lag der Vorteil bei Wagner. Nach der dritten Strafe gegen Takayama war der Kampf ohne eine durch eine Technik erzielte Wertung vorbei.

Bereits am Mittwoch hatte Miriam Butkereit die erste Medaille für den Deutschen Judo-Bund in Paris geholt. In der Klasse bis 70 kg unterlag die 30-Jährige vom SV Halle erst im Finale der kroatischen Weltranglistenersten Barbara Matic, konnte sich mit Silber aber dennoch über den größten Erfolg ihrer Karriere freuen. Auch in der Team-Konkurrenz rechnen sich die deutschen Judoka etwas aus.

Bitteres Heimspiel für Malonga

Ein besonders bitteres Olympia-Heimspiel erlebte dagegen Madeleine Malonga. Die 30-jährige Französin unterlag bereits im Achtelfinale der Portugiesin Patricia Sampaio. Malonga hatte 2021 in Tokio noch Silber im Einzel und Gold mit der Mannschaft gewonnen. Nach ihrer überraschenden Niederlage brach sie immer wieder in Tränen aus.

Das französische Judo-Team holte bei den diesjährigen Spielen bislang sieben Medaillen: zweimal Silber, fünfmal Bronze. Am Freitag startet Superstar Teddy Riner, der bei der Eröffnungsfeier der Spiele gemeinsam mit der früheren Leichtathletin Marie-José Pérec das olympische Feuer entzündet hatte. Am Samstag steht dann der Team-Wettbewerb an.

Butkereit holt erste Judo-Medaille

