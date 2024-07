Erfolg gegen die Niederlande Deutsche Hockey-Herren nach Prestigesieg im Viertelfinale Stand: 31.07.2024 18:50 Uhr

Die deutschen Hockey-Herren haben ihre Gold-Ambitionen bei den Olympischen Spielen in Paris unterstrichen. Nach dem 1:0-Sieg im Klassiker gegen die Niederlande am Mittwoch (31.07.2024) ist der vorzeitige Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Mit nunmehr neun Punkten sind die deutschen Hockey-Herren vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Großbritannien am Freitag (20:15 Uhr im Sportschau-Livestream) nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Gruppe A zu verdrängen. Die bisher einzige Niederlage hatte der Weltmeister im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien (0:2) einstecken müssen.

Wellen sorgt für perfekten Start

Das nötige Selbstvertrauen für die Partie gegen den Europameister hatten sich die "Honamas" (Hockey-Nationalmannschaft) tags zuvor gegen Südafrika geholt. Gegen die Niederlande war das Team von Bundestrainer André Henning dann von Anfang an gefordert: Nach 22 Sekunden bekam "Oranje" die erste Strafecke zugesprochen, scheiterte aber an der gut organisierten deutschen Abwehr.

Auf der Gegenseite führte gleich die erste Aktion zum ersten Treffer: DHB-Kapitän Niklas Wellen düpierte nach einem scharfen Pass die niederländische Abwehr mit einer Körpertäuschung und vollendete ohne Probleme flach zur Führung (3.).

Niederlande arbeitet sich in die Partie

Zumindest zahlenmäßig waren die Niederländer auf den Zuschauerrängen überlegen. Und auch auf dem Feld arbeitete sich der Olympiasieger von 1996 und 2000 so langsam in die Partie und konnte einige Strafraumszenen verbuchen. Wirklich gefährlich wurde es für das deutsche Tor zunächst aber nicht.

Ähnlich gestaltete sich das Bild im zweiten Viertel, wobei die "Honamas" nun Probleme hatten, sich klare Chance herauszuspielen. Zudem erhöhten die Niederländer im Anschluss das Tempo, wurden dominanter und schnupperten am Ausgleich.

In der 36. Minute lag dieser auch in der Luft. Nach einer Strafecke herrschte Unordnung im deutschen Kreis, Thijs van Dams Abschluss per argentinischer Rückhand rauschte aber knapp am Tor vorbei. Als es bei nach wie vor heißen Temperaturen in die letzte Pause ging, war die knappe Führung für den Weltmeister durchaus schmeichelhaft.

"Honamadas" retten Vorsprung über die Zeit

Das Schlussviertel ging Deutschland zwar aktiver an, die besseren Chancen verbuchte aber weiter die Niederlande. Duco Telgenkamp verpasste nach 48. Minuten die bis dato beste Möglichkeit am langen Pfosten. Auf der Gegenseite konnte Justus Weigand immerhin mal für Entlastung sorgen, wirklich Gefahr strahlte seine hohe Abnahme aber nicht aus. Anders die Niederlande, die in Person von Telgenkamp allerdings weiter Chancenwucher betrieb.

Das Viertelfinale hatte Deutschland, das die Olympischen Spiele in Tokio 2021 ohne Medaille beendete, fest eingeplant. Die Reise soll aber noch lange nicht zu Ende sein, die Ambitionen sind groß. "Das Ziel für die Olympischen Spiele ist die Goldmedaille", hatte Mats Grambusch schon vor Beginn der Spiele in Paris klargestellt.