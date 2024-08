Kajak-Cross bei Olympia 2024 Lilik und Hegge schaffen den Sprung ins Finale Stand: 05.08.2024 16:37 Uhr

Bei der olympischen Premiere im Kajak-Cross haben sich Noah Hegge und Elena Lilik fürs Finale qualifiziert. Im Wasserkanal von Vaires-sur-Marne hofft die Silbermedaillen-Gewinnerin im Canadier-Einer nun auf ihre nächste Medaille.

Von Nicole Schmitt

In einem hochklassig besetzten Halbfinale erwischte Elena Lilik einen guten Start und setzte sich super gegen ihre drei Konkurrentinnen durch. Am ersten Tor wurde es dann aber eng, es gab eine Kollision und Lilik, die Silbermedaillen-Gewinnerin im Canadier-Einer, fiel auf die vierte Position zurück. Die 25-Jährige Augsburgerin kämpfte bis zum Ende, überquerte die Ziellinie aber als Letzte. Weil sich die vor ihr platzierte Algerierin Carole Diana Bouzidi und Luuka Jones aus Neuseeland aber Fehler geleistet hatten, fielen sich noch hinter Lilik zurück und 25-Jährige schaffte die Qualifikation fürs Finale.

Bei den Männern gelang Noah Hegge ebenfalls den Sprung ins Finale. Der 25-Jährige kam sehr gut ins Halbfinal-Rennen und schob sich direkt auf die Pole-Position. Hegge konnte sich mit einer guten Kenterrolle weiter absetzen und fuhr das Rennen von vorne weg sicher ins Ziel und damit ins Finale. Das findet direkt im Anschluss an die Halbfinals statt.

Funk enttäuscht nach Viertelfinal-Aus

Bereits beendet war der Wettkampf im Viertelfinale für Ricarda Funk. Die 32-jährige Olympiasiegerin von 2021 erwischte keinen optimalen Start, kollidierte mit der Spanierin Maialen Chourraut und geriet direkt zu Beginn des Rennens in Rückstand. Jones Luuka aus Neuseeland und die Australierin Noemi Fox leisteten sich an der Spitze keine Fehler, sodass Funk nur als Dritte über die Ziellinie fuhr. Wegen eines Fehlers am fünften Tor bekam Funk nachträglich noch eine Strafe zugesprochen und wurde damit Letzte ihres Laufs. Nach dem elften Platz in ihrer Gold-Disziplin von Tokio, dem Einer-Kajak, und dem früher Ausscheiden im Kajak Cross war die Enttäuschung bei der 32-Jährigen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler groß.