Leichtathletik Morgensession Julian Weber mit Topweite ins Speerwurffinale Stand: 06.08.2024 10:49 Uhr

Die deutsche Medaillenhoffnung Julian Weber präsentierte sich am Morgen (06.08.2024) im Stade de France in Paris schon in ausgezeichneter Form und ist ohne Probleme in das olympische Speerwurf-Finale eingezogen.

Der Mainzer warf in der Qualifikation im sehr gut gefüllten Nationalstadion im ersten Versuch 87,76 m und übertraf damit auf Anhieb klar die geforderte Weite von 84,00 m. Im Finale am Donnerstag (20.25 Uhr) hofft der 29-Jährige auf seine erste Medaille auf der ganz großen Bühne.

Weber war zuletzt bei der EM in Rom Zweiter geworden. 2022 in München feierte der 29-Jährige mit dem Europameistertitel seinen bislang größten Erfolg. Eine Medaille bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen fehlt ihm noch. 2021 in Tokio sowie bei den Welt-Titelkämpfen 2022 und 2023 belegte Weber jeweils Rang vier.

Nele Weßel verpasst Halbfinale

Erste deutsche Starterin am Morgen war Nele Weßel, die im zweiten Vorlauf über 1.500 m auf die Bahn ging. Sie wurde in ihrem Lauf Elfte in einer Zeit von 4:08,55 min. Das reichte nicht für die direkte Halbfinal-Qualifikation. Am Mittwoch hat die Frankfurterin über den Hoffnungslauf noch eine kleine Chance, die nächste Runde zu erreichen.