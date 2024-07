Olympischer Fußball der Frauen Japan schockt Brasilien spät, Kolumbien gewinnt Stand: 28.07.2024 20:38 Uhr

Mit zwei Toren in einer spektakulären Schlussphase sichern sich Japans Fußball-Frauen einen wichtigen Sieg gegen Brasilien. In Gruppe A schlägt Kolumbien die Auswahl aus Neuseeland souverän.

Auf Seiten der brasilianischen Mannschaft konnte hingegen – zumindest in der Schlussphase – gegen Japan von Souveränität keine Rede sein. In der Nachspielzeit des zweiten Gruppenspiels der beiden Mannschaften gaben die Südamerikanerinnen einen Sieg noch aus der Hand. Statt drei Punkte einzufahren, kassierte Brasilien am Sonntagnachmittag eine 1:2-Niederlage und muss nun um das Weiterkommen ins Viertelfinale bangen.

Traumtor bringt Japan den Sieg

Dabei hätten die Japanerinnen Brasilien das Leben bereits in der ersten Halbzeit richtig schwer machen können: In der Nachspielzeit hatte Mina Tanaka per Elfmeter die Chance auf die Führung, konnte Brasiliens Torhüterin Lorena allerdings nicht überwinden. Nach der Pause waren es stattdessen die Brasilianerin, die vorlegten: In der 56. Minute brachte die eingewechselte Jhennifer nach Vorlage von Ludmila die Führung.

Die hatte anschließend lange Bestand – bis in die Nachspielzeit, in der die Japanerinnen einen weiteren Strafstoß zugesprochen bekamen. Saki Kumagai trat an und verwandelte souverän. Für den Moment des Abends sorgte dann Momoko Tanikawa in der sechsten Minute der Nachspielzeit: Aus rund 25 Metern nahm die Japanerin einen brasilianischen Fehlpass direkt und versenkte den Ball sehenswert zum 2:1-Sieg im Tor.

Kolumbien ohne große Probleme gegen Neuseeland

Auch Kolumbien legte den Grundstein für seinen 2:0-Sieg gegen Neuseeland durchaus sehenswert. Per Volley aus knapp 20 Metern brachte Marcela Restrepo ihre Mannschaft in der 27. Minute mit 1:0 in Front. Kurz vor der Pause verpasste Manuela Vanegas eine noch höhere Halbzeitführung nur knapp, als sie einen kraftvollen Schuss an die Latte setzte.

In der zweiten Hälfte leitete Vanegas den Treffer zum 2:0-Endstand für ihre Mannschaft immerhin ein. In der 72. Minute erzielte Leicy Santos das Tor, das den Kolumbianerinnen ihren ersten Sieg bei den diesjährigen Spielen in Paris bescherte.