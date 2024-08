100 m Männer bei Olympia Hartmann ohne Chance - Wer wird Sprint-König? Stand: 04.08.2024 20:35 Uhr

Wer setzt sich bei den Olympischen Spielen in Paris die Sprint-Krone auf? Im Halbfinale lieferten der Jamaikaner Kishane Thompson und US-Star Noah Lyles einen Vorgeschmack für den Showdown am Abend. Joshua Hartmann schied aus.

Der deutsche Rekordhalter über 200 m hatte über die halbe Distanz im Konzert der Großen keine Chance. Er lief mit 10,16 Sekunden trotzdem ein beherztes Rennen, an seine Bestleistung von 10,06 Sekunden kam er aber nicht heran und schied als Siebter in seinem Halbfinale aus.

Thompson mit der Top-Zeit

Kishane Thompson lieferte mit 9,80 Sekunden die Top-Zeit in den Halbfinals ab. Das Kraftpaket aus Jamaika ist ebenso ein Anwärter auf Gold wie US-Star Noah Lyles (9,83). Ex-Weltmeister Fred Kerley (9,84) kämpft auch um die Medaillen. Tokio-Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien) steht nach seinen 9,92 Sekunden ebenfalls wieder im Finale, Vize-Weltmeister Letsile Tebogo (9,91/Botswana) kam auch weiter.

Das Finale im Stade de France steigt am Abend (21.50 Uhr, im Livestream bei sportschau.de)

Der deutsche Rekordler Owen Ansah, der Ende Juni in 9,99 Sekunden als erster nationaler Sprinter unter zehn Sekunden geblieben war, hatte sich in Saint-Denis bei Paris nicht für das Halbfinale qualifiziert. Hartmann und Ansah sind bei den Spielen von Paris noch für die deutsche Sprint-Staffel eingeplant, die in Rom EM-Bronze gewann. Hartmann tritt zuvor noch über seine Spezialstrecke 200 m an.