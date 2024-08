Leichtathletik bei Olympia 2024 Geher Linke verpasst erhoffte Top-10-Platzierung deutlich Stand: 01.08.2024 09:33 Uhr

Christopher Linke hat bei den Olympischen Spielen in Paris im Gehen über 20 km eine erhoffte Top-10-Platzierung deutlich verpasst. Er belegte am Donnerstag (01.08.2024) Rang 19. Gold ging nach Ecuador, Leo Köpp aus Berlin belegte Platz 23.

Bei den Sommerspielen 2016 in Rio und 2021 in Tokio sowie bei der WM im vergangenen Jahr in Budapest war der Potsdamer Linke jeweils Fünfter geworden. Die Erwartungen, die der 35-jährige EM-Zweite von München 2022 mit diesen Ergebnissen geweckt hatte, waren also einigermaßen hoch. Zu hoch, wie sich im Rennverlauf zeigte: In 1:20:35 Stunden kam der deutsche Rekordhalter bei seiner vierten Olympia-Teilnahme weit abgeschlagen ins Ziel. Sein Rückstand auf den dieses Mal fünftplatzierten Evan Dunfee aus Kanada betrug über eine Minute.

Pintado zieht kurz vor Schluss an und gewinnt

Zum ersten Leichtathletik-Olympiasieger der Sommerspiele in Paris krönte sich Daniel Pintado aus Ecuador. Er gewann nach einem starken Finish in 1:18:55 Stunden vor dem Brasilianer Caio Bonfim (1:19:09) und Weltmeister Alvaro Martin aus Spanien (1:19:11). Der italienische Tokio-Sieger Massimo Stano ging als Vierter dieses Mal leer aus.

Daniel Pintado aus Ecuador ist erster Leichtathletik-Olympiasieger in Paris 2024.

Für den 26 Jahre alten Berliner Köpp, Achter bei der EM in Rom in diesem Jahr, stoppte die Uhr nach 1:21:36 Stunden. Mit Platz 23 im 49-köpfigen Teilnehmer-Feld kopierte er fast sein Ergebnis von Tokio 2021, als er 22. geworden war.

Linke kann auf den letzten Kilometern nicht mehr mithalten

Linke hatte im Vorfeld gesagt, dass ihm die Startzeit um 7.30 Uhr "eigentlich ein bisschen zu früh" sei. Er dürfte also gar nicht unglücklich gewesen sein, dass das Rennen wegen der Auswirkungen eines Gewitters in Paris 30 Minuten später als geplant begann. Nach dem Start zeigte sich der Potsdamer dann hellwach, er hielt sehr lange in einer gut 20-köpfigen Spitzengruppe mit.

Etwa fünf Kilometer vor dem Ziel verschärften aber die Favoriten bei schwül-warmem Wetter mit Temperaturen um etwa 22 Grad Celsius entscheidend das Tempo - und der 35-jährige Deutsche musste endgültig abreißen lassen.

Saskia Feige geht im Frauen-Rennen an den Start

Auch das Rennen der Frauen über 20 km Gehen beginnt eine halbe Stunde später als geplant. 45 Geherinnen stehen in der Startliste, unter ihnen ist mit Saskia Feige vom SC DHfK Leipzig eine deutsche Athletin. Sie kam aber bisher nicht optimal durch die Saison. Die EM-Dritte von 2022 in München belegte bei den Europameisterschaften in diesem Jahr Rang 18.

Eine der Favoritinnen ist die italienische Antonella Palmisano, Olympiasiegerin von 2021. Sie holte bei der EM in Rom vor heimischem Publikum Gold und will nun auch in der französischen Hauptstadt triumphieren. Auch mit der Doppel-Weltmeisterin von Budapest 2023, Maria Perez aus Spanien, ist nach überstandener Operation wieder zu rechnen.

Außerdem geht mit der Peruanerin Kimberly García die Doppel-Weltmeisterin von 2022 an den Start. Und: Die viermalige Weltmeisterin Liu Hong aus China gewann 2016 Olympia-Gold, 2021 Silber und in Tokio Bronze. Die Weltjahresbeste ist ihre Landsfrau Ma Zhenxia mit einer Zeit von 1:26:07 Stunden.