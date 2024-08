Judo in Paris Fahnenträgerin Wagner startet souverän Stand: 01.08.2024 11:25 Uhr

Judoka Anna-Maria Wagner hat am Donnerstag (1.8.2024) ihre Auftakthürde bei den Olympischen Spielen in Paris gemeistert. Die Fahnenträgerin des deutschen Teams steht damit im Viertelfinale.

Wagner pushte sich auf dem Weg zur Matte mit Schlägen auf den Brustkorb und ging gleich in den Angriffsmodus. Branser, die in Leipzig geboren wurde, von 2019 bis 2022 für die Demokratische Republik Kongo antrat und seit 2022 schließlich für Guinea startet, war stets in der Defensive. Ein Wurf brachte Wagner die erste Wertung. Nach drei Strafen gegen Branser wurde der Kampf schließlich vorzeitig beendet.

Wagner, die bei der Eröffnungsfeier der Spiele gemeinsam mit Basketballer Dennis Schröder die deutsche Fahne tragen durfte, gilt als amtierende Weltmeisterin und Weltranglistenzweite in ihrer Gewichtsklasse (Halbschwergewicht bis 78 Kilogramm) als eine der Favoritinnen. Auf dem Weg zu einer möglichen Medaille muss die 28-Jährige als nächstes im Viertelfinale am Mittag gegen die Asienmeisterin Rika Takayama aus Japan ran.

Raus ist dagegen die französische Lokalmatadorin Madeleine Malonga. Die Silbermedaillengewinnerin von Tokio 2021 und ehemalige Weltmeisterin unterlag überraschend der Portugiesin Patricia Sampaio.

Butkereit holt erste Judo-Medaille

Der Deutsche Judo-Bund erhofft sich durch Wagner die zweite Medaille bei den Spielen in Paris. Am Mittwoch hatte Miriam Butkereit vom SV Halle mit Silber in der Klasse bis 70 kg überrascht. Zudem will Deutschland im Mixed-Wettbewerb wie schon in Tokio wieder auf dem Podest stehen.