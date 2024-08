Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von Donnerstag Stand: 08.08.2024 13:21 Uhr

Olympia-Debütantin Sandra Paruszewski kämpft in der Hoffnungsrunde. Tischtennis-Seriensieger China lässt Frankreich im Teamwettbewerb keine Chance. Österreich holt Gold im Segeln. Die Olympia-Splitter von heute.

Ringen: Paruszewski in der Hoffnungsrunde

Sandra Paruszewski (Sulgen) hat am vierten Tag der Ringer-Wettbewerbe die befürchtete Auftakt-Niederlage hinnehmen müssen, sie darf sich aber noch Hoffnungen auf die Bronzemedaille machen. Sie verlor in der Gewichtsklasse bis 57 kg gegen die Vize-Weltmeisterin Anastasia Nichita deutlich 0:9. Weil die Moldauerin sich bis ins Finale kämpfte, darf Paruszewski am Freitagvormittag in der Hoffnungsrunde antreten. Dann geht es für sie zunächst gegen die Brasilianerin Giullia Penalber.

Tischtennis: Seriensieger China erreicht Team-Finale

Die Lebrun-Brüder Felix und Alexis haben die chinesische Dominanz im olympischen Tischtennis nicht brechen können. Im Halbfinale des Teamwettbewerbs unterlag Gastgeber Frankreich mit seinen beiden Hoffnungsträgern gegen die Seriensieger um Einzel-Olympiasieger Fan Zhendong und Tischtennis-Legende Ma Long 0:3. China greift am Freitag um 15 Uhr gegen Schweden nach dem fünften Gold bei der fünften Auflage des olympischen Mannschaftsturniers.

Segeln: Österreich holt Gold im 470er-Mixed

Als der Wind in Marseille den Start endlich zuließ, gab es Segel-Gold für Österreich: Im Medal Race der 470er-Segler im Mixed sicherten sich Lara Vadlau und Lukas Mähr den Olympiasieg. Silber holte Japan mit Keiju Okada und Miho Yoshioka, Bronze ging an das schwedische Duo Anton Dahlberg/Lovisa Karlsson.

Golf: Henseleit und Försterling weit zurück

Esther Henseleit und Alexandra Försterling sind auf der zweiten Runde des olympischen Golfturniers zurückgefallen und werden bei der Vergabe der Medaillen erwartungsgemäß keine Rolle spielen. Henseleit spielte auf dem Par-72-Kurs eine 73, mit insgesamt 145 Schlägen liegt sie bei Halbzeit auf Rang 22. Försterling erreichte nur eine 75, sie ist mit 151 Schlägen 47. Die Spitze übernahm die Schweizerin Morgane Metraux (136). Topfavoritin und Tokio-Olympiasiegerin Nelly Korda (USA) ist mit sechs Schlägen Rückstand Zwölfte.