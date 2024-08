Volleyball Deutschland trifft im Viertelfinale auf Frankreich Stand: 03.08.2024 19:49 Uhr

Mit Frankreich steht der Viertelfinalgegner der deutschen Volleyballer fest. Italien hat derweil mit einer Klasse-Leistung auch Polen mit 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:20) besiegt und steht ohne Punktverlust in der K.o.-Runde.

Die deutschen Volleyballer treffen im Olympia-Viertelfinale am Montag (05.08.2024, 17 Uhr) auf Gastgeber Frankreich. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski hatte bei seinem Olympia-Comeback nach zwölf Jahren die Gruppe B auf Rang zwei beendet, die einzige Niederlage gegen die favorisierten USA fiel mit 2:3 äußerst knapp aus.

Bereits vor ihrer Rückkehr auf die Olympia-Bühne hatten die DVV-Männer eine Medaille als Ziel ausgegeben. Dies unterstrich Starangreifer Georg Grozer (39) vor der K.o.-Phase nochmals: "Wir wollen eine Medaille, und das bleibt auch so."

Die Viertelfinalspiele am Montag (05.08.2024) Slowenien Polen 09.00 Italien Japan 13.00 Frankreich Deutschland 17.00 USA Brasilien 21.00

Italien bärenstark

Italiens Volleyballer haben in Paris derweil ein weiteres gewichtiges Statement abgegeben - das Team muss nach den bisherigen Turniereindrücken dringend zu den absoluten Goldanwärtern gerechnet werden.

Gegen die zuvor ebenfalls ungeschlagenen Polen dominierten die Südeuropäer auch im letzten Spiel der Vorrundengruppe B deutlich. Mit ihrem druckvollen Agriffsspiel setzten sie die Polen stetig unter Druck und erzwangen immer wieder Fehler oder Ungenauigkeiten beim Gegner, die sie dann konsequent zu Punkten nutzten.

Auch Polen im Viertelfinale

Lediglich im dritten Satz, als die Polen bis zum 10:10 auf Augenhöhe spielten und den Durchgang am Ende auch knapp für sich entschieden, kam so etwas wie Spannung auf im Match. Letztlich gewann Italien aber auch den vierten Satz wieder deutlich. Damit gehen sie als Top-Team ins am Montag stattfindende Viertelfinale, wo sie im Ranking, das nach der Gruppenphase erstellt wird, auf den Achtplatzierten treffen. Auch Polen hat sich durch Platz zwei in der Gruppe für die K.o.-Runde qualifiziert.