Highlights Das sind heute die Olympia-Höhepunkte Stand: 03.08.2024 23:58 Uhr

Was wird heute wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights von Sonntag, 4. August im Überblick.

10 Uhr - Reiten, Dressur, Einzel

Dressur-Gold geht wohl wie in Tokio nur über Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera. "JBW" attestiert ihrer "Goldstute" die Form ihres Lebens. Mit der nun achtmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth, die kurz vor Olympia von ihrem Spitzenpferd Quantaz auf die blutjunge Stute Wendy umsattelte, dürfte aber auch zu rechnen sein. Gold im Team hat die deutsche Equipe schon auf der Haben-Seite.

10 Uhr - Beachvolleyball, Achtelfinale (M): Ehlers/Wickler - George/Andre

Nils Ehlers und Clemens Wickler tragen die deutschen Medaillenhoffnungen im Beachvolleyball. Im Achtelfinale trifft das Duo auf George Souto Maior Wanderley/Andre Loyola Stein aus Brasilien.

Ab 10.48 Uhr - Bogenschießen, Einzel (M)

In Tokio hatte Florian Unruh als Fünfter eine Medaille verpasst - gelingt ihm auf der Esplanade des Invalides ein Coup? Im Achtelfinale (10.48) trifft der Silbermedaillen-Gewinner im Mixed auf den Briten Tom Hall. Das Duell um Bronze ist für 14.33 Uhr geplant, das Finale für 14.46 Uhr.

Ab 12 Uhr - Tennis (M+F)

Im Stade Roland Garros werden die letzten Medaillen im Tennis vergeben: Zunächst geht es zwischen Karolina Muchova/Linda Noskova (Tschechien) und Cristina Bucsa/Sara Sorribes Tormo (Spanien) um Bronze im Damen-Doppel. Danach steigt auf dem Court Philippe Chatrier das Traumfinale im Herren-Einzel zwischen Carlos Alcaraz (Spanien) und Novak Djokovic (Serbien). Zum Abschluss spielen die Italienerinnen Sara Errani/Jasmine Paolini gegen Mirra Andrejewa/Diana Schnaider (Neutrale Athleten) um den Olympiasieg im Damen-Doppel.

Ab 13.30 Uhr - Tischtennis, Einzel (M)

Einiges an Spektakel versprechen sicherlich das Spiel um Platz drei (13.30 Uhr) und das Finale (14.30 Uhr) im Männerturnier. Im Endspiel trifft Fan Zhendong (China) auf Truls Möregardh aus Schweden.

14 Uhr - Radsport, Straße (F)

Die besten Straßenfahrerinnen gehen auf die 158 Kilometer lange Strecke. Die Fahrerinnen müssen 21 Kilometer mehr absolvieren als in Tokio, wo die Österreicherin Anna Kiesenhofer die favorisierten Niederländerinnen düpierte. Die erste Fahrerin im Ziel wird gegen 18.45 Uhr erwartet. Für Deutschland sind Franziska Koch, Liane Lippert und Antonia Niedermaier am Start.

14 Uhr - Handball: Deutschland - Slowenien (M)

Für die deutschen Handballer steht das letzte Gruppenspiel gegen Slowenien an. Es geht um Rang eins in der Vorrundengruppe.

Ab 15 Uhr - Turnen, 3 Finals (F+M)

In der Bercy-Arena stehen drei weitere Entscheidungen an: Auf das Ringe-Finale der Männer (15 Uhr) folgt der Medaillenkampf der Frauen am Stufenbarren (15.40 Uhr) mit Helen Kevric sowie die Sprung-Entscheidung bei den Männern (16.24 Uhr).

15.30 Uhr - Schießen, Skeet (F)

In Nadine Messerschmidt und Nele Wißmer haben gleich zwei Schützinnen das Paris-Ticket in der Wurfscheiben-Disziplin Skeet gelöst. Können sie in Châteauroux in den Medaillenkampf eingreifen? In Tokio hatte Messerschmidt den fünften Platz belegt.

17.15 Uhr - Basketball: Deutschland - USA (F)

Im letzten Gruppenspiel treffen die DBB-Frauen auf Topfavorit USA - ein schier unlösbare Aufgabe für das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis. Macht aber nichts, die deutschen Basketballerinnen sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert.

Ab 18.30 Uhr - Schwimmen, 4 Finals

Die Schwimmwettbewerbe in der Arena La Defense gehen zu Ende - mit den Finals über 50 m Freistil der Frauen (18.30 Uhr), 1.500 m Freistil der Männer (18.36 Uhr) und 4 x 100 m Lagen der Männer (19.06 Uhr) und Frauen (19.26 Uhr). Nur die deutsche Lagenstaffel der Männer steht im Endlauf.

Ab 19.55 Uhr - Leichtathletik, 3 Finals (F+M)

Showtime im Stade de France: Das Finale der Supersprinter über 100 Meter steht an (21.50 Uhr). Joshua Hartmann erreichte überraschend das Halbfinale (20.05). Hoch gehandelt werden Weltmeister Noah Lyles aus den USA und der jamaikanische Aufsteiger Oblique Seville. Aber auch der Überraschungs-Olympiasieger von Tokio, der Italiener Marcell Jacobs, ist am Start.

Außerdem auf dem Leichtathletik-Programm: der Hochsprung der Frauen (19.55 Uhr) mit Christina Honsel und das Hammerwerfen der Männer mit Merlin Hummel (20.30 Uhr). Im 800-m-Halbfinale steht nach ihrem Sieg im Hoffnungslauf Majtie Kolberg (20.35).

20 Uhr - Hockey, Viertelfinale: Deutschland - Argentinien (M)

Im Hockey der Männer werden ab 10 Uhr die Halbfinalisten ermittelt. Im letzten Viertelfinale treffen die deutschen Herren auf Argentinien.