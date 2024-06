Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Mittwoch, 7. August Stand: 28.06.2024 11:36 Uhr

Was wird am Mittwoch, 7. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

7.30 Uhr - Leichtathletik, Gehen, Marathon

Der Wettbewerb ist neu bei Olympia, er ersetzt die 50-km-Distanz der Männer. Das neue Format wird als Mixed-Team-Staffel über 42,195 km ausgetragen - die klassische Marathonstrecke. Je ein Mann und eine Frau absolvieren vier annähernd gleich lange Teilstrecken. Start und Ziel ist am Trocadéro. Das deutsche Olympia-Ticket haben Jonathan Hilbert und Saskia Feige gelöst.

Ab 9.30 Uhr - Handball, Viertelfinals (M)

In Lille werden die vier Viertelfinale ausgespielt - um 9.30 Uhr, 13.30 Uhr, 17.30 Uhr und 21.30 Uhr. Sind die deutschen Männer noch mit von der Partie?

Ab 11 Uhr - Basketball, Viertelfinals (F)

Die Basketballerinnen ermitteln in Paris-Bercy ihre Halbfinalisten - in vier Partien um 11 Uhr, 14.30 Uhr, 18 Uhr und 21.30 Uhr.

12.55 Uhr - Sportklettern, Speed (F)

In der Sportkletteranlage Le Bourget steht das Speed-Finale der Frauen an. Bei der olympischen Premiere der Sportart in Tokio waren nur Medaillen in der Kombination vergeben worden. Diese besteht nun nur noch aus Lead und Bouldern. Speed wird als eigener Wettbewerb ausgetragen.

Ab 14 Uhr - Hockey, Halbfinals (F)

In Colombes werden um 14 Uhr und um 19 Uhr die Endspielteilnehmer ermittelt. Die deutschen Frauen wollen nach dem Viertelfinal-Aus in Tokio wieder nach einer Medaille greifen.

17.30 Uhr - Skateboard, Park (M)

In der Disziplin Park, die im Skatepool ausgefahren wird, geht es bei den Männern um die Medaillen. Schafft es Tyler Edtmayer ins Finale auf der Place de la Concorde?

Ab 18.25 Uhr - Bahnradsport, Mannschaftsverfolgung (M+F)

Im Velodrom werden die besten Teams in der Verfolgung gesucht - ab 18.25 Uhr geht es bei den Männern um Bronze, ab 18.33 Uhr um Gold. In Tokio landeten die deutschen Männer auf Rang sechs.

Bei den Frauen steigt das Finale um 18.57 Uhr. Das deutsche Quartett ist der Titelverteidiger.

Ab 19 Uhr - Leichtathletik, 4 Finals

Nach der Premiere der Mixed-Staffel im Gehen am Morgen gibt es am Abend im Stade de France vier weitere Entscheidungen in der Leichtathletik: Stabhochsprung Frauen (19 Uhr), Diskuswerfen Männer (20.25 Uhr), 400 m Männer (21.20 Uhr) und 3.000 m Hindernis Männer (21.40 Uhr). Über die Hindernisse hatte Karl Bebendorf im Juni mit Bronze die erste deutsche EM-Medaille seit 1998 geholt.