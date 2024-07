Niederlage gegen die Weltmeisterin Boxerin Klötzer scheitert in Paris in Runde eins Stand: 28.07.2024 12:48 Uhr

Die Olympischen Spiele sind für Maxi Klötzer schon wieder vorbei. Die deutsche Halbfliegengewichtlerin unterlag in ihrem Auftaktkampf am Sonntag (28.07.2024) gegen die zweifache Weltmeisterin Zareen Nikhat.

Klötzer begann das Gefecht in der niedrigsten der olympischen Gewichtsklassen forsch und versuchte den Kampf aus der Mitte des Rings zu bestimmen. Die Inderin ging bereits in der ersten der auf jeweils drei Minuten angesetzten Runden mehrfach in den Infight und versuchte, Schläge aus der Umklammerung anzubringen. Klötzer aber wirkte aktiver und lag bei drei der fünf Punktrichter nach der Eröffnungsrunde vorne.

Die 23-Jährige aus Chemnitz verlor in der zweiten der drei Runden jedoch etwas ihre Linie, baute immer wieder wilde Schwinger ein und kassierte zu allem Überfluss noch eine Verwarnung wegen eines Schlages auf den Hinterkopf. Dieser Punktabzug hätte schon vorentscheidend sein können, aber auch Nikhat wurde wegen Klammerns verwarnt.

Kaum noch klare Aktionen in der Schlussrunde

Dennoch lag Klötzer nun im Hintertreffen, da alle Punktrichter die Inderin vorne hatten. Klötzer musste nun die Offensive suche, ihre Schläge aber wirkten zu unkontrolliert und erreichten nur selten ihr Ziel. Nikhat ging weiter in den Clinch und gab ihrer Gegnerin so kaum Möglichkeiten für kontrollierte Angriffe.

Klötzer musste sich schließlich einstimmig mit 0:5 geschlagen geben, da alle Punktrichter Nikhat die letzte Runde gaben.

Noch zwei deutsche Eisen im Feuer

Am Sonntag ist nach Klötzer auch noch ein zweiter BDV-Akteur an der Reihe. Im Halbmittelgewicht bis 71 Kilogramm bekommt es der kurzfristig ins deutsche Team gerückte Magomed Schachidov (ab 20:00 Uhr im Livestream) mit Tiago Muxanga aus Mosambik zu tun. Am Montag startet dann für die große deutsche Boxhoffnung Nelvie Tiafack die persönliche Medaillen-Mission.

Ahmadisafas Olympiatraum schon vorbei

Im ersten Kampf des Tages stand der nach Deutschland geflüchtete iranische Fliegengewichtler Omid Ahmadisafa im Ring. Der 31-Jährige, der in Paris von deutschen Bundestrainer Ralf Dicket betreut wird und unter der Flagge des Geflüchteten-Teams startet, hatte die Qualifikation für die Spiele in Tokio unter seiner Meinung nach skandalösen Umständen verpasst und erfüllte sich mit der jetzigen Teilnahme bereits einen persönlichen Traum.

Dieser war jedoch nach drei Runden vorbei. Ahmadisafa agierte gegen Roscoe Hill zwar offensiv, landete gegen den agilen US-Amerikaner allerdings nur wenige Treffer. Der Favorit nutze seine Reichweitenvorteile und konterte die teils wilden Angriffe Ahmadisafas geschickt aus. Hill setzte sich schließlich mit 5:0-Punktrichterstimmen durch.