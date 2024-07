Tischtennis bei Olympia Bitterer Auftakt für Deutschland im Mixed-Doppel Stand: 27.07.2024 17:54 Uhr

Im Mixed-Doppel hat das deutsche Tischtennis-Team einen ärgerlichen Olympia-Auftakt erwischt. Nina Mittelham und Dang Qui hielten im Achtelfinale gegen Südkorea dauerhaft gut mit, verloren aber dennoch glatt mit 0:4-Sätzen.

Das deutsche Duo war als klarerer Underdog in das Duell mit dem gut eingespielte südkoreanische Duo bestehend aus Shin Yu-Bin und Lim Jong-Hoon gegangen. Und dennoch hielten die beiden Deutschen von Beginn an gut mit, spielten den ersten Satz sogar von vorne. Allerdings machten die Südkoreaner ihren frühen 0:3-Rückstand schnell wett und das Spiel eng. Mittelham und Qui behielten dabei allerdings leicht Vorteile auf ihrer Seite, führten zur Satzmitte mit 7:4.

Dann ließen die an dritter Stelle in der Turnierrangliste gesetzten Südkoreaner erstmals wirklich ihre Klasse aufblitzen: Shin und Lim erzielten sechs Punkte in Serie, gingen mit 10:7 in Führung und verwandelten schließlich ihren vierten Satzball zum 12:10 und somit zur 1:0-Führung nach Sätzen.

Enges Spiel in den Sätzen zwei und drei

In den Sätzen zwei und drei bot sich anschließend ein ähnliches Bild: Mittelham und Qui, die vor rund einem halben Jahr in ihrem bis dato letzten Duell mit dem südkoreanischen Duos noch chancenlos gewesen waren, konnten durchaus überzeugen. Allerdings verpasste das deutsche Duo es, sich für ihre guten Sätze auch mit einem Satzgewinn zu belohnen. So führte es auch im zweiten Satz zwischenzeitlich mit 4:2 und 8:6, kassierte kurz darauf allerdings einen artistischen Schlag von Lim Jong-Hoon zum 0:2 nach Sätzen.

Im dritten Satz legte dann besonders Deutschlands Dang Qui seine anfänglichen Unsicherheiten ab und leistete Mittelham auf deren hohem Niveau Gesellschaft. Das Duo führte folglich erst mit 3:1 und erarbeitete sich in der Folge beim 10:8 zwei Satzbälle. Allerdings verpassten Mittelham und Qui auch jetzt den Satzgewinn und verloren den dritten Abschnitt mit 10:12. Im vierten Satz wurde es dann erstmals deutlich: Mit 6:11 verlor das deutsche Duo den Durchgang und somit auch das Spiel als ganzes mit 0:4.