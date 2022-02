Rees glücklich über gute Form

Roman Rees (1:21,6 Min./0|0|1|0) zeigte ebenfalls ein überragendes Rennen und reihte sich hinter Doll auf Platz sieben ein. Der Chance, dass mit einem perfekten Schießen einen Podestplatz möglich gewesen wäre, will er nicht nachtrauern. Auf der Strecke habe er am Ende " noch eins drauflegen können ," so Rees. Das sei ein Zeichen für ihn, " dass er gut drauf ist. "

Lesser verschießt Massenstartplatz

Für Erik Lesser(0|3|0|2) ging es auch um einen Platz im Massenstart, dafür musste er einen Platz in den Top 15 einfahren. Mit einem schnellen und perfekten ersten Anschlag nahm er die Jagd auf. Dann folgte ein völlig verkorkstes zweites Schießen, dass dem 33-Jährigen satte drei Strafminuten einbrachte.

Zum Abschluss traf er erneut nicht alle Scheiben und schüttelte mit Blick auf das Trefferbild den Kopf. Damit konnte er nur noch ein enttäuschendes Ergebnis einfahren. Platz 67 entspricht nicht den Anspüchen des 33-Jährigen.

Kühn am Schießstand von der Rolle