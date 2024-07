Olympia Argentinien rettet beim Fußball-Auftakt ein Remis Stand: 24.07.2024 17:13 Uhr

Kaum haben die ersten Events bei den Olympischen Spielen begonnen, lag die erste Überraschung in der Luft. Fußball-Mitfavorit Argentinen rettete sich so gerade eben gegen Marokko.

Auch der erfahrene Nicolas Otamendi von Benfica Lissabon konnte da erst einmal nichts ausrichten: Fußball-Schwergewicht Argentinien, das neben Frankreich und Spanien zu den Gold-Favoriten zählt, hätte zum Auftakt des olympischen Fußballturniers um ein Haar eine Niederlage gegen Außenseiter Marokko bezogen. Letztlich rettete ein Treffer von Cristian Medina in der 16. Minute der Nachspielzeit den Gauchos ein 2:2 (0:1)-Unentschieden gegen die spielerisch starken Nordafrikaner.

Bei den U23-Teams, bei denen jeweils drei Spieler älteren Jahrgangs eingesetzt werden dürfen, sind kaum große Namen dabei, dafür ist das olympische Turnier für einige Talente eine gute Gelegenheit, sich auf internationalem Terrain zu präsentieren. Und dass Marokko in den letzten Jahren im Junioren-Bereich große Fortschritte gemacht hat, ist Insidern schon lange bekannt.

Argentinien läuft in Marokkos Konter

Das Niveau des nordafrikanischen Youngster-Teams, das mit dem Ex-Dortmunder Achraf Hakimi einen hochklassigen Routinier aufgeboten hatte, kam aber offenbar für Argentinien mit dem erfahrenen Otamendi als Abwehr-Organisator überraschend. Die "Gauchos" liefen quasi während der gesamten 90 Minuten immer wieder in Konter Marokkos, das durchaus mehr als nur die zwei Tore hätte erzielen können.

Letztlich reichten den Marokkanern so die Treffer von Soufiane Rahimi, der in der Nachspielzeit der ersten Häfte aus dem Spiel heraus traf sowie in der 59. Minute einen Strafstoß versenkte, nicht zum Sieg. Der Anschlusstreffer Argentiniens durch Giuliano Simeone - Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone - in der 74. Minute kam nur scheinbar zu spät. Denn aufgrund einer längeren Verletzungspause in der zweiten Hälfte standen 15 Minuten Nachspielzeit auf der Anzeigetafel. Und die nutzten die Argentinier schließlich zum ganz späten Ausgleichstor.

Spanien gelingt ein Favoritensieg

Mit Spanien war gleich am ersten Tag des Turniers ein weiterer Titelfavorit im Einsatz. Und der hielt sich gegen Asien-Vertreter Usbekistan schadlos. Marc Pubill hatte die Iberer in der 45. Minute in Front gebracht. Zwar gelang den Usbeken noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der 1:1-Ausgleich durch Eldor Shomurodov, doch insgesamt waren die Spanier das dominierende Team.

Die Überlegenheit spiegelte sich in der zweiten Hälfte dann auch im Resultat wider: Nachdem Sergio Gomez noch einen berechtigten Foulelfmeter verschossen hatte (72.), erzielte der gleiche Akteur drei Minuten später die längst überfällige 2:1-Führung für Spanien. Die bis zum Ende der Partie Bestand behielt.