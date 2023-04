Schach-WM "Nepo" nach siebter Partie wieder vorne Stand: 18.04.2023 15:46 Uhr

Jan Nepomniachtchi hat nach der siebten Partie der Schach-WM in Astana erneut die Führung übernommen. Der 32 Jahre alte Russe siegte am Dienstag im Duell mit dem Chinesen Ding Liren und liegt nun mit 4:3 in Front. Für den WM-Titel sind 7,5 Punkte nötig.

"Nepo" hatte die Partie mit den weißen Figuren eröffnet und geriet anfangs überraschend in die Defensive. Das Duell gestaltete sich anschließend aber weitgehend ausgeglichen, ehe der Russe von einem Blackout seines chinesischen Kontrahenten profitierte, der die Zeit aus den Augen und die Kontrolle über die Partie völlig verlor. Ding gab schließlich unter höchstem Zeitdruck nach dem 37. Zug auf.

Das achte Aufeinandertreffen der beiden Großmeister ist für Donnerstag (11 Uhr) angesetzt. Im Finalduell wird der Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Magnus Carlsen (Norwegen) gesucht. Sollte es nach 14 Partien unentschieden stehen, kommt es am 30. April zu einem Tiebreak.