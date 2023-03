Tennis-Masters in Indian Wells Struff erreicht zweite Runde, auch Maria ist weiter Stand: 10.03.2023 07:22 Uhr

Jan-Lennard Struff hat nach einem Kraftakt die zweite Runde beim Masters in Indian Wells erreicht. Dorthin hat es auch Tatjana Maria geschafft. Zwei andere deutsche Spielerinnen haben sich früh verabschiedet.

Der 32-jährige Struff gewann nach ganz schwachem ersten Satz gegen den Franzosen Quentin Halys 1:6, 6:3 und 6:3. In der zweiten Runde trifft der Warsteiner nun auf den an Nummer 17 gesetzten Amerikaner Tommy Paul. Bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien stehen damit drei deutsche Herren in der zweiten Runde.

Vor Struff hatte sich bereits Oscar Otte durchgesetzt. Er spielt als nächstes gegen den Russen Karen Chatschanow. Olympiasieger Alexander Zverev hatte ein Freilos und trifft in der zweiten Runde auf Pedro Cachin aus Argentinien.

Maria in Runde zwei, Niemeier ist raus

Tatjana Maria gewann ihr Erstrunden-Duell mit Jasmine Paolini aus Italien am Donnerstag souverän 7:5, 6:1. Die 35-Jährige trifft als nächstes auf die an Nummer acht gesetzte Russin Daria Kasatkina. Auf Rang 70 der Weltrangliste ist Maria derzeit die deutsche Nummer eins.

Zweitbeste deutsche Spielerin ist laut Ranking Jule Niemeier, die aber bei dem mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien nicht aus ihrer Ergebniskrise herausfand.

Gegen Katerina Siniakova aus Tschechien lieferte sich die 23 Jahre alte Dortmunderin harte Kämpfe um jeden Punkt und unterlag 5:7, 4:6. Das Turnier ist damit für sie schon nach Runde eins beendet. Niemeier steht in der WTA-Rangliste auf Position 72.

Auch Siegemund verabschiedet sich früh

Ebenfalls ausgeschieden ist Laura Siegemund. Die Schwäbin hatte sich zunächst in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert, musste sich dort aber Madison Brengle aus den USA mit 6:7 (5:7), 4:6 geschlagen geben. Im zweiten Satz lag Siegemund bereits 3:0 in Führung.