Tennis in New York Kyrgis bezwingt Medwedew bei US Open Stand: 05.09.2022 07:34 Uhr

Nick Kyrgios hat Titelverteidiger Daniil Medwedew entzaubert und erstmals das Viertelfinale der US Open erreicht. Dort steht auch Ons Jabeur bei den Frauen.

Australiens Tennisstar Nick Kyrgios hat Titelverteidiger Daniil Medwedew entzaubert und erstmals das Viertelfinale der US Open in New York erreicht. Der Wimbledon-Finalist gewann in der Nacht zum Montag das unterhaltsame Achtelfinale gegen den russischen Weltranglisten-Ersten mit 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, und 6:2.

Damit setzt sich im Arthur Ashe Stadium der Titelverteidiger-Fluch beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres fort. Seit Roger Federer 2008 konnte kein männlicher Tennis-Profi im Jahr nach einem Titelgewinn erneut triumphieren. Medwedew wird zudem durch das Achtelfinal-Aus seine Führung in der Weltrangliste nach dem Event verlieren. Kyrgios trifft im Viertelfinale auf den Russen Karen Chatschanow.

Kyrgios zeigt wieder zwei Seiten

Im dritten Satz sorgte Kyrgios für einen der kuriosesten Punktverluste der Geschichte: Nach einer verunglückten Abwehraktion von Medwedew flog der Ball hoch in die Luft, er wäre klar auf der Seite des Russen aufgekommen. Aber Kyrgios sprintete aus Spaß hinters Netz und nahm den Ball feixend Volley, eher dieser den Boden berührte. Weil dies nicht den Regeln entsprach, erhielt Medwedew den Punkt.

"Nun, das war... seltsam" , twitterten die Veranstalter der US Open und teilten ein Video der Szene. Kyrgios fragte in der anschließenden Pause Ex-Profi Patrick McEnroe, der die Interviews am Platz führt, was er falsch gemacht habe.

Kyrgios zeigte generell wieder seine zwei Seiten. Im ersten Satz hochkonzentriert und im Tie Break mit zwei herausragenden Stops nervenstark, im zweiten Satz undiszipliniert und fahrig. Doch der Weltranglisten-25. fing sich schnell wieder und spielte sich ab Mitte des dritten Satzes in einen kleinen Rausch.

Berrettini und Ruud begegnen sich im Viertelfinale

Der an Nummer 13 gesetzte Italiener Matteo Berrettini gewann den Fünf-Satz-Krimi gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2. Bei seinen jüngsten fünf Grand-Slam-Starts hat Berrettini damit immer mindestens die Runde der besten Acht erreicht.

Dort wartet bei den US Open der Weltranglisten-Siebte Casper Ruud als Gegner. Der 23-Jährige gewann sein Achtelfinale gegen den Franzosen Courentin Moutet mit 6:1, 6:1, 6:7 (4:7), 6:2 und zog als erster Norweger der Turniergeschichte ins Viertelfinale ein.

Garcia überrascht bei den Frauen weiterhin

Bei den Frauen bekommt es Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur in ihrem ersten Viertelfinale bei den US Open mit Williams-Bezwingerin Ajla Tomljanovic zu tun. Die Tunesierin Jabeur setzte sich in ihrem Achtelfinale 7:6 (7:1), 6:4 gegen Weronika Kudermetowa durch. Tomljanovic (Australien), die zuvor die Karriere der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) beendet hatte, behielt gegen Ljudmila Samsonowa 7:6 (10:8), 6:1 die Oberhand.

Zudem Caroline Garcia ihren erstaunlichen Siegeszug auf der Tennistour fortgesetzt und das Viertelfinale erreicht. Die wiedererstarkte Französin gewann gegen Alison Riske-Amritraj (USA) 6:4, 6:1. Zum zweiten Mal nach den French Open 2017 steht Garcia (28) damit in der Runde der besten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier. Dort trifft sie auf Coco Gauff (USA) oder Zhang Shuai (China).

Bereits zwei Grand-Slam-Erfolge im Doppel

Garcia war im September 2018 die Nummer vier der Welt, konnte sich aber nicht dauerhaft unter den Top-Spielerinnen festsetzen. In dieser Saison, die mit einer Erstrundenniederlage bei den Australian Open denkbar schlecht begonnen hatte, schaffte sie wieder den Anschluss. Erst triumphierte Garcia auf Rasen in Bad Homburg, dann gewann sie in Warschau auf Sand und zuletzt in Cincinnati auf Hardcourt.

Gegen Riske-Amritraj hatte sie alle drei bisherigen Duell jeweils in zwei Sätzen verloren. Mit dem Selbstbewusstsein durch die jüngsten Erfolge ließ sie nun keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Garcia gehört mittlerweile zu den Favoritinnen auf den Turniersieg in New York. Zwei Grand-Slam-Titel hat sie bereits gewonnen - allerdings im Doppel. 2016 und in diesem Jahr siegte sie mit ihrer Landsfrau Kristina Mladenovic bei den French Open in Paris.