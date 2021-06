Zverev in Wimbledon an Nummer fünf gesetzt - Kerber an 26

Der Hamburger ist in der Weltrangliste die Nummer sechs, allerdings hat der vor ihm platzierte Spanier Rafael Nadal seine Teilnahme am Rasen-Klassiker in London abgesagt.

Der Weltranglisten-Erste und French-Open-Sieger Novak Djokovic aus Serbien ist topgesetzt, dahinter folgen der Russe Daniil Medwedew, der Grieche Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem aus Österreich. Thiem bangt wegen einer Handgelenksverletzung jedoch um seine Teilnahme. Der achtmalige Wimbledon-Champion Roger Federer aus der Schweiz ist an Nummer sieben eingestuft.

Bei den Damen startet Angelique Kerber drei Jahre nach ihrem Titelgewinn in London als Nummer 26 der Setzliste ins Turnier. Topgesetzt ist die Australierin Ashleigh Barty vor der Rumänin Simona Halep und Aryna Sabalenka aus Belarus. Die siebenmalige Wimbledon-Siegerin Serena Williams aus den USA rangiert auf Position sieben. Die Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka aus Japan hat abgesagt.

dpa | Stand: 23.06.2021, 14:10