Tennis Weiter verletzt: Nadal sagt Start in Indian Wells ab Stand: 28.02.2023

Spaniens Tennis-Star Rafael Nadal hat wegen der Folgen seiner bei den Australian Open erlittenen Verletzung das bevorstehende Masters-Turnier in Indian Wells (USA) abgesagt. Das gab Turnier-Direktor Tommy Haas bekannt und wünschte Nadal einen guten Heilungsverlauf.

Das Turnier in US-Bundesstaat Kaliforniern beginnt am 8. März. Auch das anschließende ATP-Masters in Miami (Florida) findet ohne Nadal statt. "Ich bin traurig, dass ich weder in Indian Wells noch in Miami antreten kann", schrieb der 22-malige Grand-Slam-Sieger in den sozialen Medien, "ich werde alle meine US-Fans vermissen, hoffe aber, sie später im Jahr während des Sommers zu sehen."

Der 36-jährige Spanier war im Januar beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne bedingt durch eine Verletzung bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Eine anschließende MRT-Untersuchung hatte eine Schädigung zweiten Grades am Iliopsoas-Muskel, dem wichtigsten Muskel für die Hüftbeugung in der Leiste, seines linken Beines ergeben. Er hatte eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen prognostiziert. Nun sei die Zeit für "Sportruhe und entzündungshemmende Physiotherapie" gekommen, schrieb Nadal damals in den sozialen Medien.