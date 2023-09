Grand Slam in New York US Open: Muchova will Lauf von Gauff stoppen Stand: 06.09.2023 07:18 Uhr

Coco Gauff und Karolina Muchova schaffen es erstmals ins Halbfinale der US Open. Der amerikanische Publikumsliebling fühlt sich durch den Vergleich mit einer ganz Großen des Tennis geschmeichelt.

French-Open-Finalistin Karolina Muchova fordert im Halbfinale der US Open den amerikanischen Tennis-Star Coco Gauff heraus.

Die Tschechin gewann in der Runde der besten Acht gegen Sorana Cirstea aus Rumänien in 1:38 Stunden mit 6:0, 6:3. Muchova steht damit erstmals beim Grand-Slam-Turnier in New York unter den besten Vier. "Sie ist eine großartige Spielerin, sie hat das Heimpublikum auf ihrer Seite. Es wird sehr, sehr schwierig", sagte die 27-Jährige über Gauff.

"Sie ist mein Idol"

Der 19 Jahre alte amerikanische Publikumsliebling hatte zuvor die Lettin Jelena Ostapenko in nur 68 Minuten mit 6:0, 6:2 deklassiert. Gauff ist der erste amerikanische Teenager seit Serena Williams 2001, der es bei den US Open ins Halbfinale geschafft hat.

"Das bedeutet mir eine Menge. Mit ihr in einem Satz genannt zu werden, ist großartig. Sie ist die größte Spielerin der Geschichte", sagte Gauff über die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin. "Sie ist mein Idol. Ich denke, wenn man mir früher gesagt hätte, dass ich in den gleichen Statistiken wie sie auftauche, wäre ich ausgerastet." Gauff darf in New York von ihrem ersten Grand-Slam-Titel träumen.