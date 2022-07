US-Medienberichte Theis wechselt in der NBA von Boston nach Indiana Stand: 01.07.2022 21:09 Uhr

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis muss nach Berichten von US-Medien die Boston Celtics verlassen und wird im Rahmen eines Tauschgeschäfts zu den Indiana Pacers wechseln.

Wie ESPN und "The Athletic" am Freitag (01.07.2022) berichteten, soll Indianas Spielmacher Malcolm Brogdon im Rahmen eines Tauschgeschäfts zu den Celtics kommen. Im Gegenzug geben die Celtics laut ESPN fünf Spieler an die Pacers ab, darunter neben Aaron Nesmith auch den deutschen Nationalspieler Theis.

Theis mit Boston in den NBA Finals

Der 30-Jährige war erst im Februar im Rahmen eines Tauschs mit den Houston Rockets nach Boston zurückgekehrt. Theis schaffte es mit den Celtics bis in die NBA-Finals, als dritter deutscher NBA-Profi. Bei der 2:4-Niederlage gegen die Golden State Warriors spielte Theis aber nur eine Nebenrolle. Bereits zu Beginn seiner Zeit in der NBA spielte Theis von 2017 bis 2021 bei den Celtics, ehe er zu den Chicago Bulls wechselte.

Die Pacers hatten in der vergangen Saison enttäuscht und die Playoffs in der Eastern Conference klar verpasst.

ESPN: Rudy Gobert per Trade zu den Timberwolves

Am Donnerstagabend (US-amerikanischer Zeit) startete die Free-Agency-Periode in der US-Profiliga, der erste Monster-Trade soll laut ESPN bereits in trockenen Tüchern sein. Die Utah Jazz sollen demnach einem Wechsel ihres Top-Stars Rudy Gobert zugestimmt haben. Der Franzose, dreimal bester Defensivspieler der Liga, soll künftig bei den Minnesota Timberwolves spielen. Im Gegenzug erhalten die Jazz laut ESPN aus Minnesota fünf Spieler und zusätzlich vier Erstrundenpicks bei den kommenden Drafts.