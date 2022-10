Top-Funktionär UEFA-Präsident Ceferin steht vor Wiederwahl Stand: 08.10.2022 18:28 Uhr

Aleksander Ceferin hat gute Chancen, als Präsident des europäischen Fußball-Verbandes (UEFA) wiedergewählt zu werden.

Wie die UEFA bei einem Treffen in Frankfurt/Main mit den nationalen Verbänden mitteilte, haben in den vergangenen Wochen alle 55 Mitgliedsverbände dem 54-Jährigen ihre Unterstützung schriftlich zugesichert.

Die Wahl findet am 5. April kommenden Jahres in Lissabon statt. Bewerbungsschluss für das höchste Amt im europäischen Fußball ist am 5. Januar. Der aus Slowenien stammende Ceferin amtiert seit 2016 als UEFA-Präsident, 2019 wurde der Nachfolger von Michel Platini ohne Gegenkandidat wiedergewählt.