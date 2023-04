Wunschlösung bei Bayern München Tuchel-Vertrauter Barry wird Co-Trainer Stand: 21.04.2023 16:06 Uhr

Der FC Bayern erfüllt Trainer Thomas Tuchel mit der Verpflichtung von Anthony Barry als Co-Trainer einen seiner Wünsche.

Der 36-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Chelsea nach München, wie der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mitteilte. Barry war bei den Londonern nach der Trennung von Chefcoach Graham Potter ebenfalls freigestellt worden und hatte bei Chelsea schon mit Tuchel zusammengearbeitet.

Im Team mit Löw und Michels

Er wird Tuchel künftig gemeinsam mit Zsolt Löw und Arno Michels assistieren. Barry passe "mit seiner Leidenschaft und seiner Qualität ideal zum FC Bayern" , sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Nach zähen Verhandlungen hatte er mit Chelsea eine Einigung über den Wechsel von Barry erzielt. Außerdem gehören Torwarttrainer Michael Rechner und Athletiktrainer Holger Broich zum Bayern-Trainerstab.

Schon am Samstag gegen Mainz dabei

Barry dürfte schon im Bundesligaspiel am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 zum Betreuerstab der Münchner gehören. Der gebürtige Liverpooler war selbst Fußballprofi in England und arbeitete seit 2020 im Trainerstab des FC Chelsea. Dem FC Bayern zufolge wird Barrys nächstes Spiel an Tuchels Seite der 100. gemeinsame Auftritt an der Seitenlinie sein.

