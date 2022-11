NBA Franz Wagner Topscorer bei Orlando-Sieg gegen Dallas Stand: 10.11.2022 06:15 Uhr

Angeführt von einem starken Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA gegen die zuletzt so erfolgreichen Dallas Mavericks gewonnen. Nets-Star Kevin Durant wandelt weiter auf den Spuren von Michael Jordan.

Franz Wagner kam bei Orlandos 94:87-Sieg am Mittwochabend (09.11.2022) gegen Dallas auf 22 Punkte und war damit bester Werfer seines Teams.

Die Mavericks um den Würzburger Maxi Kleber (8 Punkte) verloren auch deswegen nach zuletzt vier Siegen in Serie, weil die Magic Luka Doncic gut verteidigten. Der Slowene kam nur auf 24 Punkte und blieb damit im zehnten Spiel der Saison erstmals unter der 30-Punkte-Marke.

Wagner: "Haben etwas zu beweisen in der Liga"

" Wir als Gruppe und als Einzelspieler haben alles zu beweisen in dieser Liga ", sagte Wagner. " Wir waren nicht zufrieden mit unserer Leistung neulich gegen Houston. Wir wollen ein widerstandsfähiges Team sein. Wir müssen besser werden darin, Spiele zu beenden und nach Fehlern weiterzuspielen ", erklärte der Berliner. Bemerkenswert war der Erfolg auch, weil die Magic erstmals in dieser Saison auf Paolo Banchero verzichten mussten. Er fehlte wegen einer Verletzung am Sprunggelenk.

Durant überragt bei Nets-Sieg

Bei den Brookyln Nets spielt Kevin Durant weiter überragend. Der Superstar kam beim 112:85-Sieg gegen die New York Knicks, dem ersten Spiel unter dem am Vortag zum neuen Chefcoach ernannten Jacque Vaughn, auf 29 Punkte, 12 Rebounds und 12 Assists und jagt damit eine 34 Jahre alte Bestmarke von Basketball-Legende Michael Jordan.

Durant hat nun in jedem der zwölf Saisonspiele der Nets seit Beginn der Saison mindestens 25 Punkte erzielt. Es ist die längste Serie, seit Jordan die Saison 1988-1989 mit 16 Spielen eröffnete, in denen er jeweils 25 Punkte oder mehr pro Spiel erzielte. Der deutsche Profi Isaiah Hartenstein kam für die Knicks unterdessen 15 Minuten zum Einsatz und verbuchte fünf Rebounds und zwei Punkte.

Lakers verlieren bei Rpckkehr von LeBron James

Die Los Angeles Lakers verloren trotz der Rückkehr von LeBron James (30 Punkte) nach überstandener Fußverletzung mit 101:114 gegen die Los Angeles Clippers und kassierten im elften Spiel die neunte Niederlage. Nationalspieler Dennis Schröder (nach Daumen-OP) fehlte weiterhin.