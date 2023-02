Hüftprobleme Skisprung-Olympiasieger Huber fällt wieder aus Stand: 15.02.2023 10:21 Uhr

Skisprung-Olympiasieger Daniel Huber droht erneut eine längere Pause und damit auch das vorzeitige Saisonende. Der 30-Jährige hat nach einem überstandenen Knorpelschaden im Knie nun Probleme mit der Hüfte.

Ihm droht nach Angaben des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) ein operativer Eingriff, was mehrere Wochen Belastungspause und eine anschließende Reha nach sich ziehen würde. Huber, der in Peking 2022 Olympia-Gold mit dem Team gewann, war in Willingen zurückgekehrt, hatte sportlich aber noch nicht mit der Elite mithalten können.

Eine freiwillige Pause vor der WM im slowenischen Planica (21. Februar bis 5. März) legt dagegen Weltmeister Stefan Kraft ein. Österreichs Topathlet wird am Wochenende trainieren und nicht im rumänischen Rasnov beim Weltcup an den Start gehen. Dort steht dafür Jonas Schuster vor seinem Weltcup-Debüt. Der Sohn des ehemaligen deutschen Bundestrainers Werner Schuster wurde für die letzten Wettbewerbe vor der WM berufen.